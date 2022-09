Kubánci rozhodovali v referende o novom zákone o rodine

Havana 26. septembra (TASR) — Obyvatelia Kuby v nedeľu hlasovali v referende o novom zákone o rodine, ktorý okrem iného legalizuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia a náhradné materstvo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel počas odovzdávania hlasu vo volebnej miestnosti v Havane označil novelu za "spravodlivý, potrebný, aktualizovaný a moderný zákon, ktorý obsahuje práva a záruky pre každého".



"Očakávam, že väčšina obyvateľov bude hlasovať 'áno'," povedal Díaz-Canel. "Ale bez ohľadu na to, či zvíťazí 'áno' alebo 'nie'... diskusia, ktorá prebehla, našej spoločnosti prospela."



Nová úprava má nahradiť zákon o rodine platný od roku 1975. Manželstvo definuje ako zväzok "dvoch ľudí" bez ohľadu na ich pohlavie. Adopcia by mala byť umožnená aj homosexuálnym párom a malo by sa uzákoniť náhradné materstvo bez finančnej kompenzácie.



Ide o prvé referendum o zmene zákona na Kube. Predchádzalo mu takmer 80.000 stretnutí s občanmi, ktorí podali 300.000 pripomienok. Väčšina predchádzajúcich referend na Kube bola úspešná, no hospodárska kríza, ktorá viedla k nedostatku potravín, liekov a pohonných hmôt, by ho mohla zmeniť na protestné hlasovanie proti vláde, konštatuje AFP.



V referende mohlo hlasovať viac ako osem miliónov voličov vo veku od 16 rokov. Približne 24.000 volebných miestností bolo otvorených od 7.00 do 18.00 h miestneho času (13.00 h - polnoc SELČ).



Do 16.00 h miestneho času (22.00 h SELČ) svoj hlas podľa volebnej komisie odovzdalo 54,8 percenta voličov. Referendum je platné, ak sa na ňom zúčastní viac ako 50 percent oprávnených voličov.



Kubánska vláda sa už v roku 2019 pokúsila zakotviť právo na manželstvá osôb rovnakého pohlavia do novej ústavy krajiny, no po kritike zo strany cirkvi od toho ustúpila.



V prípade schválenia by bol nový zákon o rodine jedným z najprogresívnejších v Latinskej Amerike, kde sú manželstvá osôb rovnakého pohlavia legálne len v ôsmich ďalších krajinách. Podľa politológa Rafaela Hernándeza ide o "najdôležitejší zákon o ľudských právach" na Kube od revolúcie v roku 1959.