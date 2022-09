Kubánci schválili v referende zavedenie manželstiev rovnakého pohlavia

Havana 26. septembra (TASR) - Obyvatelia Kuby podporili v referende zlegalizovanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia a adopcie detí takýmito dvojicami, ako aj náhradné materstvo. Oznámili to v pondelok volební predstavitelia komunistickej krajiny. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



Nový zákon o rodine podporilo zhruba 66 percent voličov. Predsedníčka volebnej komisie Alina Balseirová v štátnej televízii uviedla, že predbežné výsledky naznačujú "nezvratný trend". "Zákon o rodine ľudia ratifikovali," povedala.



Nová úprava nahradí zákon o rodine platný od roku 1975. Manželstvo definuje ako zväzok "dvoch ľudí" bez ohľadu na ich pohlavie. Adopcia by mala byť umožnená aj homosexuálnym párom a malo by sa uzákoniť náhradné materstvo bez finančnej kompenzácie. Zákon zároveň posilňuje práva detí, starších ľudí a zdravotne postihnutých.



Do nedele 17.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) svoj hlas podľa Národnej volebnej komisie odovzdalo približne 68 percent voličov.



Nový zákon o rodine podporovaný kubánskou vládou je jedným z najprogresívnejších v Latinskej Amerike, kde sú manželstvá osôb rovnakého pohlavia legálne len v ôsmich ďalších krajinách.