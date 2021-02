Kubánci v otvorenom liste: Lepšie vzťahy s USA musí sprevádzať sloboda

Havana 16. februára (TASR) - Ukončenie politického utláčania na Kube by malo byť nevyhnutnou podmienkou pre akékoľvek rozhovory o normalizovaní vzťahov s Washingtonom v ére po Donaldovi Trumpovi. V pondelok v liste to uviedla skupina aktivistov z komunistickej krajiny. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



Otvorený list poslali autori vládam vo Washingtone aj Havane. Napísali v ňom, že si želajú, aby Kuba zlepšila vzťahy so zvyškom sveta, "ale najprv a predovšetkým so svojím vlastným ľudom".



"Nech sa Kuba začlení do sveta ako skutočne nezávislá a demokratická krajina, ktorá si ctí ľudské práva... Všetky rokovania sa musia sústreďovať na tento cieľ," uvádza sa v liste podpísanom 331 kubánskymi občanmi a emigrantmi.



Trump počas svojho pôsobenia v prezidentskom úrade sprísnil sankcie proti Kube, ktoré platili už od roku 1961, a zvrátil mnoho krokov svojho predchodcu Baracka Obama, ktoré mali zmierniť napätie s ostrovnou krajinou.



Nový prezident USA Joe Biden prisľúbil, že vráti niektoré Obamove politické kroky normalizujúce vzťahy s Kubou, a zároveň bude brať do úvahy aj obavy z porušovania ľudských práv v krajine. Kuba má približne 11,2 milióna obyvateľov.



V pondelkovom liste sa nachádzal zoznam "aspoň minimálnych a základných podmienok" pre akékoľvek rozhovory: napríklad okamžité prepustenie "viac než stovky politických väzňov nespravodlivo odsúdených za uplatňovanie svojich práv".



"Pre pokračovanie rokovaní musí byť kategorickou požiadavkou aj ukončenie politického útlaku a ekonomických obmedzení voči občanom," uviedli signatári v liste.



Skupina požadovala širokú, verejnú účasť na akýchkoľvek rozhovoroch o normalizovaní vzťahov, ktoré musia byť transparentné a s dohľadom nezávislých sprostredkovateľov.



Medzi signatármi boli opoziční aktivisti na Kube aj v zahraničí a členovia hnutia umelcov a intelektuálov 27N, ktoré obhajuje slobodu prejavu.



V liste tiež dodali, že počas rokov angažovania Obamu "nenastal na ostrove žiaden pokrok v ľudských právach", a vyzvali Bidenovu administratívu, aby neurobila rovnakú chybu.



List nasledoval len niekoľko dní po tom, čo iný list, podpísaný desiatkami kubánskych umelcov a akademikov, apeloval na Bidena, aby zrušil sankcie proti Kube.



Kubánska vláda popiera, že zadržiava nejakých politických väzňov a svojich odporcov označuje za žoldnierov Spojených štátov.