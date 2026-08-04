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Kubánska elektrická sieť menej ako deň po výpadku opäť skolabovala
Dodávky elektriny na Kube ovplyvňuje nedostatok paliva zapríčinený americkou blokádou i starnúca energetická infraštruktúra.
Autor TASR
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Havana 4. augusta (TASR) - Kubánska elektrická sieť v pondelok menej ako deň po poslednom celonárodnom výpadku opäť skolabovala, informovali tamojšie štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dodávky elektriny na Kube ovplyvňuje nedostatok paliva zapríčinený americkou blokádou i starnúca energetická infraštruktúra. Celonárodné blackouty sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie - v júli zasiahli Kubu v priebehu deviatich dní až tri veľké výpadky.
Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli.
Situáciu na Kube ovplynilo aj zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými jednotkami v januári tohto roku. Venezuela bola totiž pre Kubu hlavným dodávateľom paliva. Pod tlakom USA následne zastavilo dodávky na ostrov aj Mexiko.
Dodávky elektriny na Kube ovplyvňuje nedostatok paliva zapríčinený americkou blokádou i starnúca energetická infraštruktúra. Celonárodné blackouty sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie - v júli zasiahli Kubu v priebehu deviatich dní až tri veľké výpadky.
Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísnila sankcie voči kubánskym štátnym podnikom a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington zároveň povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100.000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli.
Situáciu na Kube ovplynilo aj zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkými jednotkami v januári tohto roku. Venezuela bola totiž pre Kubu hlavným dodávateľom paliva. Pod tlakom USA následne zastavilo dodávky na ostrov aj Mexiko.