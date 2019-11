Havana 23. novembra (TASR) - Kubánska vláda spustila program na boj proti rasizmu. Ako napísala v piatok agentúra Reuters, Kuba tak priznala, že problém rasizmu, ktorý sa usiloval po kubánskej revolúcii (1953-1959) odstrániť Fidel Castro, ešte stále nie je vyriešený.



Cieľom programu je vymedzenie krokov na boj proti diskriminácii, rozšírenie výučby o africkom kultúrnom dedičstve na Kube a otvorenie verejnej diskusie o rasových otázkach, uviedol na zasadnutí vládneho kabinetu námestník ministra kultúry Fernando Rojas.



"Všetci uznávajú, že naša revolúcia bola spoločenským a politickým procesom, ktorý zrejme pre odstránenie rasovej diskriminácie toho spravil najviac," citovali slová prezidenta Miguela Díaza-Canela kubánske štátne médiá.



"Stále sú však prítomné isté pozostatky (rasizmu), ktoré však v našej spoločnosti nie sú z dôvodu politiky, ale sú skôr ukotvené v kultúre istej skupiny ľudí," dodal Díaz-Canel. Narážal tak na to, že mnohí Kubánci stále majú v obľube rasistické vtipy a niektoré súkromné podniky inzerujú pracovné pozície výlučne pre ľudí určitej farby pleti.



Aktivisti krok prezidenta, ktorý vlani vo funkcii hlavy štátu nahradil mladšieho brata Fidela Castra - Raúla Castra, ocenili, avšak upozornili ale na to, že ešte je potrebné vidieť, ako bude program implementovaný v praxi.



Pred tým, než sa Fidel Castro v roku 1959 stal kubánskym premiérom, boli černosi na Kube často vyhadzovaní z univerzít či z tých druhov zamestnania, kde sa vyžadoval kontakt so zákazníkmi. Belosi mali vlastné súkromné pláže a kluby. Keď sa Fidel Castro dostal k moci, segregáciu zakázal a všetkým Kubáncom umožnil prístup k bezplatnému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti.