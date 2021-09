Kubánski vedci odmietli tvrdenia o havanskom syndróme

Havana 13. septembra (TASR) - Kubánski vedci v pondelok uviedli, že neexistujú dôkazy o tom, že americkí diplomati na tomto ostrove trpeli tzv. havanským syndrómom. Informovala o tom agentúra AFP.



Tento záhadný zdravotný problém vyvoláva bolesti hlavy a závraty a takisto môže spôsobiť poškodenie mozgu. Objavili sa špekulácie, že ho vyvolávajú elektronické zbrane, ktoré mohli použiť nepriatelia USA ako napríklad Rusko, píše AFP.



Prvé prípady havanského syndrómu sa v roku 2016 týkali pracovníkov veľvyslanectva USA na Kube. Neskôr sa objavili v Číne, Nemecku, Austrálii, na Taiwane i vo Washingtone.



Panel 16 expertov z rôznych oblastí uviedol, že tvrdenia neboli "vedecky prijateľné". Takisto podľa nich "nie sú vedecké dôkazy o útokoch" takéhoto charakteru na kubánskej pôde.



Títo experti sú spojení s Kubánskou akadémiou vied a zvolala ich kubánska komunistická vláda.



Časopis The New Yorker v júli tohto roka informoval, že u amerických diplomatov a ďalších zamestnancov v rakúskej Viedni zaznamenali desiatky nových prípadov havanského syndrómu.



Americká viceprezidentka Kamala Harrisová minulý mesiac posunula svoju cestu do Vietnamu po tom, ako americké veľvyslanectvo v Hanoji hlásilo podozrenie na výskyt tohto ochorenia.