Kubánsku historičku odsúdili za neposlušnosť, žiadala dodržovanie práv

Havana 29. novembra (TASR) - Kubánsku historičku Alinu Bárbaru Lópezovú súd pre "neposlušnosť" odsúdil na domáce väzenie po sérii protestov požadujúcich dodržiavanie ľudských práv. Uznávaná kubánska akademička to oznámila v utorok, TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Súdny proces sa skončil. Môžem len povedať, že som bola uznaná za vinnú z trestného činu neposlušnosti a že sa odvolám," uviedla 58-ročná kubánska akademička.



Sudca sa priklonil k obvineniu prokuratúry a rozhodol aj o pokute pre Lópezovú a zakázal jej opustiť krajinu. "Bol to deň veľkého rozhorčenia. Súd bol obkľúčený políciou, hliadkovými autami vo všetkých okolitých uliciach," povedala historička pre AFP.



Lópezová od apríla počas protestnej kampane každý 18. deň v mesiaci sedela v Parku slobody v meste Matanzas východne od Havany. Na sociálnych sieťach tiež zverejnila svoje požiadavky vrátane zvolania ústavodarného zhromaždenia, slobody pre politických väzňov a zastavenia prenasledovania ľudí, ktorí využívajú právo na slobodu prejavu.



Súdny proces sa konal niekoľko dní po návšteve osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva Eamona Gilmorea, ktorý s úradmi riešil ako "dominantnú otázku" situáciu politických väzňov. Podľa mimovládnych organizácií ich je na Kube viac ako 1000.



Lópezová svoje odsúdenie označila za "neuveriteľná vec, pretože to bol obyčajný súdny proces za neposlušnosť pokojnej osoby, ktorá nepatrí k žiadnej politickej ani nezákonnej organizácii". "Som len intelektuálka s určitou prestížou, s ktorou zaobchádzajú, akoby som bola najhorším druhom zločinca," dodala.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) vyjadrila znepokojenie nad snahami kubánskeho prezidenta Miguela Díaza-Canela "umlčať disidentov na Kube".