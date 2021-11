Kubánsky aktivista García je v Španielsku; plánuje sa vrátiť do vlasti

Madrid 18. novembra (TASR) - Kubánsky prodemokratický aktivista Yunior García, ktorý v stredu priletel do Španielska, vo štvrtok vyhlásil, že sa plánuje vrátiť do svojej vlasti. Informovala o tom agentúra AP.



García vo štvrtok v Madride uviedol, že z Kuby odišiel spolu so svojou manželkou pre obavy o svoj život. Zároveň sa ospravedlnil ostatným aktivistom, že ich o tom neinformoval.



"Nežiadam o azyl, pretože mám v pláne vrátiť sa na Kubu," povedal García.



Aj naďalej sa podľa svojich slov bude usilovať o budovanie "lepšej krajiny" a medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby sa "prestalo pozerať iným smerom" a vzalo do úvahy situáciu na Kube.



Dramatik García založil opozičné hnutie Archipiélago a bol jedným z organizátorov protivládnych protestov plánovaných na 15. novembra, ktoré však úrady zakázali. Polícia varovala, že zatkne každého, kto sa na nich napriek tomu zúčastní.



Do Španielska priletel s manželkou v stredu a pristál na madridskom letisku Barajas, píše na svojej webovej stránke denník El País s odvolaním sa na španielske diplomatické zdroje. García svoj príchod sám potvrdil na sociálnej sieti.



Španielske veľvyslanectvo v Havane podľa AP Garcíovi urýchlene udelilo turistické víza, ktorých platnosť je 90 dní. Ďalší aktivisti neskôr Garcíu a jeho manželku označili za nezvestných, pretože sa s nimi niekoľko dní nedokázali spojiť.