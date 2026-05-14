< sekcia Zahraničie
Kubánsky minister energetiky: Nemáme absolútne žiadne palivo
Spojené štáty zopakovali v stredu ponuku na humanitárnu pomoc Havane vo výške 100 miliónov dolárov v rámci pokračujúceho tlaku, aby spolupracovala s Washingtonom v čase ekonomickej krízy na Kube.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Havana 14. mája (TASR) - Kubánsky minister energetiky a baníctva Vicente de la O'Levy oznámil, že na ostrove sa vyčerpal vykurovací olej a motorová nafta. Situáciu na Kube označil za „akútnu a kritickú“, informuje TASR na základe správy agentúry TASS.
„Opakujem, nemáme absolútne žiadne palivo,“ cituje ministra portál Cubadebate, keď dodal, že národná rozvodná sieť je v „kritickom stave“. Minister poukázal na to, že 50 percent všetkej vyrobenej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov. Podľa jeho slov jedinou dodávkou paliva, ktorá dorazila v posledných mesiacoch na ostrov bolo 100.000 ton ruskej ropy, čo vystačilo len do konca apríla.
Moskva vyslala v marci na Kubu tanker so 100-tisíc tonami ropy v rámci obnovenej energetickej pomoci. Išlo o prvú dodávku suroviny od 3. januára, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol hlavným regionálnym spojencom Havany a dodávateľom ropy.
Agentúra TASS pripomenula, že situácia na Kube sa od konca januára tohto roku prudko zhoršila, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila opatrenia zamerané na úplnú blokádu dodávok paliva na ostrov. Energetická situácia sa stala kritickou a len v marci došlo trikrát k celoštátnemu blackoutu. Najdlhší 21. marca trval 29 hodín.
Na Kube je vážny nedostatok benzínu a motorovej nafty. Niektoré zahraničné letecké spoločnosti preto pozastavili lety pre nedostatok kerozínu na kubánskych letiskách, ktorý je potrebný na dopĺňanie paliva do lietadiel, poznamenala TASS.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v stredu priznal „mimoriadne napätú“ situáciu pre závažné výpadky dodávok elektriny. Zodpovednosť však pripísal Washingtonu.
Spojené štáty zopakovali v stredu ponuku na humanitárnu pomoc Havane vo výške 100 miliónov dolárov v rámci pokračujúceho tlaku, aby spolupracovala s Washingtonom v čase ekonomickej krízy na Kube.
„Opakujem, nemáme absolútne žiadne palivo,“ cituje ministra portál Cubadebate, keď dodal, že národná rozvodná sieť je v „kritickom stave“. Minister poukázal na to, že 50 percent všetkej vyrobenej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov. Podľa jeho slov jedinou dodávkou paliva, ktorá dorazila v posledných mesiacoch na ostrov bolo 100.000 ton ruskej ropy, čo vystačilo len do konca apríla.
Moskva vyslala v marci na Kubu tanker so 100-tisíc tonami ropy v rámci obnovenej energetickej pomoci. Išlo o prvú dodávku suroviny od 3. januára, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol hlavným regionálnym spojencom Havany a dodávateľom ropy.
Agentúra TASS pripomenula, že situácia na Kube sa od konca januára tohto roku prudko zhoršila, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila opatrenia zamerané na úplnú blokádu dodávok paliva na ostrov. Energetická situácia sa stala kritickou a len v marci došlo trikrát k celoštátnemu blackoutu. Najdlhší 21. marca trval 29 hodín.
Na Kube je vážny nedostatok benzínu a motorovej nafty. Niektoré zahraničné letecké spoločnosti preto pozastavili lety pre nedostatok kerozínu na kubánskych letiskách, ktorý je potrebný na dopĺňanie paliva do lietadiel, poznamenala TASS.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v stredu priznal „mimoriadne napätú“ situáciu pre závažné výpadky dodávok elektriny. Zodpovednosť však pripísal Washingtonu.
Spojené štáty zopakovali v stredu ponuku na humanitárnu pomoc Havane vo výške 100 miliónov dolárov v rámci pokračujúceho tlaku, aby spolupracovala s Washingtonom v čase ekonomickej krízy na Kube.