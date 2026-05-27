Kubánsky minister Rodríguez požiadal o medzinárodnú pomoc
New York 27. mája (TASR) - Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v utorok vo svojom prejave pred Bezpečnostnou radou OSN požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc s cieľom zabrániť katastrofe v jeho krajine, na ktorú Spojené štáty uvalili energetickú blokádu. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby sa zmobilizovalo a zabránilo humanitárnej katastrofe, ktorú by mohli spôsobiť zbrane alebo palivová blokáda,“ vyhlásil Rodríguez. „Teraz by mal nastať čas solidarity s Kubou,“ doplnil.
Kubánci už roky trpia ekonomickou krízou a nedostatkom potravín, liekov a iných základných tovarov. Bežné sú aj celonárodné výpadky elektriny.
Situácia sa zhoršila, keď americký prezident Donald Trump prerušil dodávky ropy z Venezuely po zvrhnutí tamojšieho exprezidenta Nicolása Madura. AFP pripomína, že Caracas je kľúčovým spojencom Havany. Trump tiež otvorene uvažoval o prevzatí kontroly nad Kubou.
Spojené štáty minulý týždeň v stredu obžalovali bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra z vraždy a ďalších zločinov v roku 1996, keď kubánske letectvo zostrelilo dve súkromné lietadlá exilovej skupiny Brothers to the Rescue. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio Kubu deň po oznámení tejto obžaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.
Rodríguez v utorok označil žalobu za politicky motivovanú a poprel tvrdenia Washingtonu, že Kuba predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov.
„Je to myšlienka, ktorá je v rozpore s logikou a zdravým rozumom,“ povedal Rodríguez v prejave. „Nechajte Kubu žiť v mieri,“ dodal.
