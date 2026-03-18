Streda 18. marec 2026
Kubánsky prezident hovorí, že USA narazia na odpor jeho krajiny

Na archívnej snímke zo 6. júla 2025 kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel sa účastní na 17. summite krajín združených v zoskupení BRICS v brazílskom Riu de Janeiro. Díaz-Canel v utorok 17. marca vyhlásil, že Spojené štáty narazia na „nezlomný odpor“, ak by sa pokúsili ovládnuť ostrovný štát, zatiaľ čo úrady sa snažia vyriešiť rozsiahly výpadok dodávok elektriny. „Tvárou v tvár najhoršiemu scenáru má Kuba jednu istotu: každý vonkajší agresor narazí na nezlomný odpor,“ napísal na sieti X. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Havana 18. marca (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v utorok vyhlásil, že Spojené štáty narazia na „nezlomný odpor“, ak by sa pokúsili ovládnuť ostrovný štát, zatiaľ čo úrady sa snažia vyriešiť rozsiahly výpadok dodávok elektriny. „Tvárou v tvár najhoršiemu scenáru má Kuba jednu istotu: každý vonkajší agresor narazí na nezlomný odpor,“ napísal na sieti X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Díaz-Canel takto zareagoval po tom, ako prezident USA Donald Trump zvyšujúci tlak na karibskú krajinu v pondelok vyhlásil, že si ju „vezme“ a dodal, že „čoskoro s Kubou niečo urobíme.“

Havana odoláva čoraz väčšiemu nátlaku, keďže Washington voči nej presadzuje ropnú blokádu a otvorene hovorí, že chce ukončiť takmer sedem desaťročí trvajúcu konfrontáciu s vládou jednej (komunistickej) strany.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pritom uviedol, že rozhodnutie Kuby umožniť exulantom investovať a vlastniť podniky v krajine nepostačuje na zavedenie reforiem voľného trhu, ktoré požaduje Trumpova administratíva. „Nevyrieši to problém. Musia urobiť veľké rozhodnutia,“ povedal šéf diplomacie.

Kuba je otvorená širším rokovaniam s USA a väčším investíciám, no odmieta diskutovať o zmene svojho politického systému, uviedla v utorok Tanieris Dieguez, zástupkyňa kubánskej veľvyslankyne vo Washingtone. „Nič, čo sa týka nášho politického systému – nášho ústavného modelu – nie je súčasťou rokovaní a nikdy nebude,“ povedala. „Jediné, čo Kuba požaduje pri akýchkoľvek rozhovoroch, je rešpekt k našej suverenite a právu na sebaurčenie.“

Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov uviedol, že Trumpova administratíva vyzvala na odvolanie Díaz-Canela, ktorý je považovaný za odporcu zmien.

Kubánska vláda obviňuje Trumpa zo snahy zničiť ekonomiku krajiny. Tá je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zápasí s rozsiahlou hospodárskou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami dodávok elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín.
