Kubánsky prezident nahradil Raúla Castra na čele komunistickej strany

Havana 19. apríla (TASR) - Novým šéfom vládnucej Komunistickej strany Kuby (PCC) sa v pondelok stal kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Stalo sa tak v posledný deň straníckeho zjazdu v Havane, na ktorom vo funkcii nahradil Raúla Castra, informuje agentúra AFP.



"Miguel Díaz-Canel Bermúdez bol zvolený za prvého tajomníka ústredného výboru Komunistickej strany Kuby," napísali v záverečný deň štvordňového VIII. zjazdu PCC kubánski predstavitelia na Twitteri.



Díaz-Canel (60) tak pondelok oficiálne prebral úlohu najdôležitejšieho politického predstaviteľa na Kube, píše AFP. Mladší brat zosnulého Fidela Castra Raúl (89), ktorý fakticky stál na čele Kuby od roku 2006, odchádza do politického dôchodku.



Raúl Castro už minulý piatok avizoval, že zo svojho postu odstúpi, avšak meno svojho nástupcu neoznámil. Už predtým však uviedol, že by moc rád odovzdal práve Díazovi-Canelovi, ktorý ho v roku 2018 nahradil vo funkcii kubánskeho prezidenta. Tú Raúl Castro v roku 2008 oficiálne prevzal od brata Fidela a po desiatich rokoch ho v nej nahradil Díaz-Canel. Na čele Kuby stál Raúl Castro fakticky od roku 2006, keď sa Fidel pre chorobu stiahol z politického života.



Vo svojom poslednom prejave k spolustraníkom Castro minulý piatok potvrdil "ochotu viesť kultivovaný dialóg a budovanie nového typu vzťahov so Spojenými štátmi", ktoré už od roku 1962 uplatňujú voči kubánskemu komunistickému režimu sankcie. Castro však zároveň zdôraznil, že Kuba sa nezriekne "princípov revolúcie a socializmu".



Zvolenie nového straníckeho lídra po dlhoročnej vláde bratov Castrovcov zrejme nepovedie na Kube k významnejším politickým zmenám, píše AFP. Kuba podľa agentúry aktuálne bojuje s najhoršou hospodárskou krízou za posledných 30 rokov, vysokou mierou inflácie, nedostatkom potravín a výrobkov každodennej spotreby, ako aj narastajúcou nespokojnosťou tamojšieho obyvateľstva.