< sekcia Zahraničie
Kubánsky prezident označil Trumpov summit za neokoloniálny
Podľa Trumpa chce Kuba uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu a rokuje o nej s ním a s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Autor TASR
Havana 8. marca (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v sobotu vyhlásil, že latinskoamerický summit, ktorý zvolal jeho americký náprotivok na Floridu, bol „neokoloniálny“. Donald Trump na stretnutí okrem iného vyhlásil, že Kuba zažíva posledné chvíle svojho života, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Malý, reakcionársky a neokoloniálny summit na Floride, ktorý zvolali USA za účasti pravicových vlád z regiónu, ich zaväzuje akceptovať smrtiace použitie americkej vojenskej sily na riešenie vnútorných problémov a udržiavanie poriadku a mieru vo svojich krajinách,“ uviedol Díaz-Canel v príspevku na sieti X.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil založenie novej vojenskej koalície zameranej na „odstránenie kartelov“ zo západnej pologule. Členstvo v nej podľa jeho slov formálne potvrdilo zatiaľ 17 krajín. Na stretnutí s Trumpom sa zúčastnili konzervatívni pravicoví lídri z Argentíny, Bolívie, Čile, Kostariky, Dominikánskej republiky, Ekvádoru, Salvádoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaja a Trinidadu a Tobaga.
Trump sa na summite opätovne vyjadril aj ku Kube. „Postarám sa o Kubu. Nemajú peniaze, nemajú ropu. Majú zlú filozofiu, majú zlý režim, ktorý je zlý už dlho. Kuba je v posledných chvíľach svojho života,“ vyhlásil americký prezident. Podľa Trumpa chce Kuba uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu a rokuje o nej s ním a s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Chcú rokovať a rokujú s Marcom, so mnou a niektorými ďalšími a myslím si, že dohoda s Kubou by sa dala dosiahnuť veľmi ľahko,“ uviedol.
„Malý, reakcionársky a neokoloniálny summit na Floride, ktorý zvolali USA za účasti pravicových vlád z regiónu, ich zaväzuje akceptovať smrtiace použitie americkej vojenskej sily na riešenie vnútorných problémov a udržiavanie poriadku a mieru vo svojich krajinách,“ uviedol Díaz-Canel v príspevku na sieti X.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil založenie novej vojenskej koalície zameranej na „odstránenie kartelov“ zo západnej pologule. Členstvo v nej podľa jeho slov formálne potvrdilo zatiaľ 17 krajín. Na stretnutí s Trumpom sa zúčastnili konzervatívni pravicoví lídri z Argentíny, Bolívie, Čile, Kostariky, Dominikánskej republiky, Ekvádoru, Salvádoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaja a Trinidadu a Tobaga.
Trump sa na summite opätovne vyjadril aj ku Kube. „Postarám sa o Kubu. Nemajú peniaze, nemajú ropu. Majú zlú filozofiu, majú zlý režim, ktorý je zlý už dlho. Kuba je v posledných chvíľach svojho života,“ vyhlásil americký prezident. Podľa Trumpa chce Kuba uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu a rokuje o nej s ním a s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. „Chcú rokovať a rokujú s Marcom, so mnou a niektorými ďalšími a myslím si, že dohoda s Kubou by sa dala dosiahnuť veľmi ľahko,“ uviedol.