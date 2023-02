Kubánsky prezident počas návštevy Mexika vyzdvihol vzájomné vzťahy

Campeche 11. februára (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel pricestoval v sobotu na oficiálnu návštevu Mexika. Počas uvítacej ceremónie v pobrežnom meste Campeche na Yucatánskom polostrove priznal, že jeho ostrovná krajina čelí "nesmierne ťažkým výzvam", informovala tlačová agentúra AP.



Kubánsky líder, ktorý je vo funkcii hlavy štátu od októbra 2019, obvinil z týchto problémov "údery prírody" a ekonomické sankcie uvalené Washingtonom.



"Ešte raz ďakujem nášmu bratskému národu za jeho solidaritu s kubánskym ľudom, ktorý v uplynulých rokoch a mesiacoch čelí nesmierne ťažkým výzvam v dôsledku kombinácie úderov prírody a následkov tvrdej blokády," povedal Díaz-Canel.



Prezident spomenul plány na vývoz kamennej drviny do Mexika pre železničný projekt a uviedol, že obe krajiny "budú analyzovať nové ciele v oblastiach spoločného záujmu". Spomenul tiež kubánskych lekárov, ktorí boli vyslaní do Mexika.



Autokratická vláda Kuby v roku 2021 čelila historickým protestom na pozadí vážnej hospodárskej krízy, nedostatku a výpadkov elektrickej energie. Podľa mimovládnych skupín bolo po protestoch zatknutých približne 1300 osôb.



V súvislosti s protestmi bolo vynesených približne 700 rozsudkov, pričom niektoré z nich sa pohybujú až do 30 rokov väzenia za poburovanie.



V roku 2022 zničil smrtiaci požiar najmenej polovicu veľkého skladu ropy na západe Kuby, čím sa ešte viac oslabil už aj tak krehký systém dodávok elektrickej energie ostrova. Mexiko počas tohto požiaru vyslalo na Kubu hasičskú pomoc.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador označil Díaza-Canela za "vzácneho a obdivovaného hosťa". Očakáva sa, že prezident kubánskemu lídrovi ešte v sobotu udelí najvyššie mexické štátne vyznamenanie - Rad aztéckeho orla.