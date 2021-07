Kubánsky prezident: To, čo svet hovorí o nepokojoch, sú lži.

Havana 17. júla (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v sobotu odsúdil "lživú rétoriku" o nepokojoch a protivládnych protestoch v jeho krajine. Povedal to na zhromaždení tisícov svojich podporovateľov v metropole Havana, kde bol prítomný aj exprezident Raúl Castro, informovala tlačová agentúra AFP.



"To, čo svet hovorí o Kube, je klamstvo," povedal Díaz-Canel. Zároveň odsúdil šírenie "falšovaných fotografií" na sociálnych sieťach, ktoré "podnecujú a oslavujú násilnosti a ničenie majetku".



Prezident verejne vystúpil šesť dní po historických demonštráciách proti komunistickej vláde na ostrove v Karibiku.



Protesty Kubáncov vypukli z dôvodu najhoršej ekonomickej krízy za celé desaťročia. Zahynul na nich jeden človek a viac ako 100 ľudí bolo zatknutých, vrátane nezávislých novinárov a opozičných aktivistov.



"Sociálne siete sú zaplavené nenávisťou," tvrdil prezident.



Kuba po vypuknutí bezprecedentných protestov minulý víkend odstavila v nedeľu internet na tri dni. Prístup naň obnovila v stredu, ale sociálne siete a odkazové aplikácie ako Facebook, WhatsApp a Twitter zostali na sieťach 3G a 4G zablokované.



Sociálne siete sú jediný spôsob, ako sa Kubánci môžu dostať k nezávislým médiám, a aplikácie na posielanie odkazov sú ich hlavným prostriedkom na dorozumievanie.



Díaz-Canel, ktorý obvinil Spojené štáty z vyprovokovania protestov, vyhlásil, že "lži" neboli povedané "náhodou ani omylom; všetko je to chladná vypočítavosť z manuálu o nekonvenčnej vojne".



"Sme zrodení pre víťazstvo, nie pre porážku!" skandoval dav na zhromaždení, ktoré sa konalo na svitaní na Malecóne, slávnej prímorskej promenáde v Havane.



Závažný rozsah protestov donútil aj 90-ročného Castra narušiť svoj odpočinok na dôchodku.



Krátko pred začiatkom zhromaždenia zatkla polícia muža, ktorý kričal "Patria y Vida" (Vlasť a život) - je to názov rapovej protestnej skladby, ktorá sa stala hymnou protivládnych demonštrantov. Uviedli to novinári agentúry AFP , ktorí boli svedkami incidentu.



Granma, oficiálny denník komunistickej strany, napísal, že podobné zhromaždenia boli zvolané aj v ďalších kubánskych mestách.