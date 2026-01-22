Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kubánsky prezident vyjadril podporu Venezuele

Na snímke kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Havana 22. januára (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v rozhovore s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou vyjadril podporu Caracasu po tom, ako Spojené štáty zadržali venezuelského exprezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP.

„Vyjadril som našu podporu a solidaritu,“ napísal Díaz-Canel na platforme X o svojom rozhovore s Rodríguezovou. V príspevku tiež potvrdil záujem o pokračujúce posilňovanie „historických vzťahov bratstva a spolupráce“ s Caracasom.

Dočasná venezuelská prezidentka prevzala funkciu hlavy štátu po vojenskej operácii USA z 3. januára, keď americké špeciálne jednotky zajali Madura a jeho manželku a previezli ich pred súd do New Yorku. Pri akcii vo Venezuele zahynuli desiatky ľudí vrátane 32 kubánskych vojakov, z ktorých časť bola súčasťou Madurovej ochranky.

Díaz-Canel operáciu Washingtonu odsúdil a zajatie Madura a jeho manželky označil za únos.

AFP doplnila, že Venezuela bola dlhoročným spojencom Kuby, poskytovala jej peniaze a lacnú ropu výmenou za vyslanie kubánskych lekárov, športových trénerov a iných odborníkov, ktorí pracovali vo Venezuele.
