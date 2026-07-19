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Kubánsky umelec a disident Otero Alcántara pricestoval do exilu v USA
USA mu tento týždeň povolili vstup do krajiny, vyplýva zo stránky na sociálnej sieti, ktorú vytvorili jeho priatelia a priaznivci.
Autor TASR
Miami 19. júla (TASR) - Kubánsky disidentský umelec a hudobník Luis Manuel Otero Alcántara pricestoval v sobotu do exilu v Spojených štátoch po tom, ako ho po piatich rokoch prepustili z väzenia pod podmienkou, že odíde zo svojej krajiny. Washington jeho príchod privítal s tým, že Havana ho obťažovala a uväznila za to, že "sa odvážil predstaviť si slobodnú Kubu". Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.
Otera Alcántaru (38) privítal na letisku v Miami dav stúpencov s kubánskou vlajkou s nápisom „Patria y Vida“ (Vlasť a život), čo je názov jeho piesne, za ktorú získal cenu Grammy a ktorá sa stala hymnou protestného hnutia.
USA mu tento týždeň povolili vstup do krajiny, vyplýva zo stránky na sociálnej sieti, ktorú vytvorili jeho priatelia a priaznivci. Tí napísali, že prijal exil ako jediné riešenie, ktoré mu umožní uniknúť pred perzekúciou a pokračovať v tvorbe a aktivizme.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil protestné hnutie tohto aktivistu za „svetlo nádeje“ a vyzval Kubu, aby prepustila viac než 700 politických väzňov. Vo vyhlásení uviedol, že „jediným ,zločinom‘ Otera Alcántaru bolo, že odmietal zostať ticho a využíval svoje umenie, aby žiadal základné slobody upierané Kubáncom takmer sedem desaťročí“.
Otero Alcántara, ktorého organizácia Amnesty International označila za väzňa svedomia, patrí k najznámejším postavám nového disidentského hnutia na Kube.
Je spoluzakladateľom skupiny havanských umelcov, spisovateľov a hudobníkov nazvanej Hnutie San Isidro. V júli 2021 ho zadržali počas verejného protestu a následne odsúdili za rušenie verejného poriadku a urážku národných symbolov.
Otera Alcántaru (38) privítal na letisku v Miami dav stúpencov s kubánskou vlajkou s nápisom „Patria y Vida“ (Vlasť a život), čo je názov jeho piesne, za ktorú získal cenu Grammy a ktorá sa stala hymnou protestného hnutia.
USA mu tento týždeň povolili vstup do krajiny, vyplýva zo stránky na sociálnej sieti, ktorú vytvorili jeho priatelia a priaznivci. Tí napísali, že prijal exil ako jediné riešenie, ktoré mu umožní uniknúť pred perzekúciou a pokračovať v tvorbe a aktivizme.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil protestné hnutie tohto aktivistu za „svetlo nádeje“ a vyzval Kubu, aby prepustila viac než 700 politických väzňov. Vo vyhlásení uviedol, že „jediným ,zločinom‘ Otera Alcántaru bolo, že odmietal zostať ticho a využíval svoje umenie, aby žiadal základné slobody upierané Kubáncom takmer sedem desaťročí“.
Otero Alcántara, ktorého organizácia Amnesty International označila za väzňa svedomia, patrí k najznámejším postavám nového disidentského hnutia na Kube.
Je spoluzakladateľom skupiny havanských umelcov, spisovateľov a hudobníkov nazvanej Hnutie San Isidro. V júli 2021 ho zadržali počas verejného protestu a následne odsúdili za rušenie verejného poriadku a urážku národných symbolov.