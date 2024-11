Kubilius: Európska únia musí vynaložiť viac prostriedkov na obranu

Brusel 7. novembra (TASR) — Kandidát na eurokomisára pre obranu Andrius Kubilius v stredu uviedol, že Európska únia musí vynaložiť viac prostriedkov na zbrojenie pre hrozby zo strany Ruska a nie preto, že to požaduje zvolený prezident USA Donald Trump. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Trump v utorňajších voľbách zvíťazil nad Kamalou Harrisovou, čo prekvapilo mnohých predstaviteľov EÚ, obávajúcich sa o budúci vývoj situácie vo vojne na Ukrajine. Republikánsky kandidát počas svojho predchádzajúceho pôsobenia v úrade tiež kritizoval členské štáty NATO za nedostatočné výdavky na obranu. Vo februári tohto roka dokonca vyhlásil, aby si Rusko "robilo čo chce" s tými krajinami Aliancie, ktoré neinvestujú viac prostriedkov na obranu.



Bývalý litovský premiér Kubilius poukázal na to, že európske krajiny po vpáde ruských síl na Ukrajinu už zvýšili svoje rozpočty na obranu. "Musíme však vynakladať viac prostriedkov, ale nie preto, že to požaduje prezident Trump, ale pre Putina a hrozbu, ktorú predstavuje" povedal Kubilius na vypočutí v Európskom parlamente.



Kubilius uviedol, že najnovšie informácie od tajných služieb naznačujú, že Rusko môže do konca tohto desaťročia "otestovať odhodlanosť EÚ alebo NATO", preto "musíme urýchlene zvýšiť pripravenosť EÚ na prípadnú vojenskú agresiu". Kandidát na eurokomisára to zároveň označil za spôsob odvrátenia konfliktu. "Nechceme vojnu. Chceme mier. Preto sa musíme pripraviť na obranu," dodal.