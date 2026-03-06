< sekcia Zahraničie
Kubilius: USA nedokážu poskytnúť rakety pre Perzský záliv aj Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v pondelok upozornil, že pokračujúce boje Spojených štátov a Izraela proti Iránu by mohli ovplyvniť dodávky rakiet pre protivzdušnú obranu Ukrajiny.
Autor TASR
Varšava 6. marca (TASR) - Spojené štáty nie sú v pozícii, aby poskytli krajinám Perzského zálivu a Ukrajine dostatok rakiet na ich obranu, vyhlásil v piatok vo Varšave eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Je úplne jasné, že po (začiatku) iránskej krízy, ak to tak môžeme nazvať, sa pre nás v Európe stalo naliehavejším zvýšiť výrobu systémov protivzdušnej obrany a protiraketových striel,“ vyhlásil Kubilius. Podľa jeho slov súčasná situácia predstavuje pre Európu „obrovskú výzvu“ pri vývoji protiraketovej obrany.
Eurokomisár poznamenal, že Ukrajina bude na zimnú sezónu potrebovať približne 700 protiraketových striel Patriot typu PAC2 a PAC3, čo „je viac-menej rovnaké množstvo, aké sú americkí výrobcovia schopní vyrobiť za celý rok“.
Agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje informovala, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje v piatok stretnutie s predstaviteľmi hlavných amerických obranných spoločností. Cieľom rokovania je urýchliť výrobu zbraní a doplniť zásoby vyčerpané údermi na Irán a ďalšími nedávnymi operáciami.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v pondelok upozornil, že pokračujúce boje Spojených štátov a Izraela proti Iránu by mohli ovplyvniť dodávky rakiet pre protivzdušnú obranu Ukrajiny, ktorá je kľúčová pre ochranu kritickej infraštruktúry Kyjeva. V utorok ponúkol spojencom USA na Blízkom východe ukrajinské protidronové systémy výmenou za ich protivzdušné raketové zariadenia.
