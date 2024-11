Kubilius v EP: EÚ musí spoločne budovať svoje obranné spôsobilosti

Brusel 7. novembra (TASR) - Kandidát Litvy na eurokomisára Andrius Kubilius sa v stredu večer v Bruseli usiloval presvedčiť poslancov zo štyroch pracovných výborov Európskeho parlamentu (EP), že je spôsobilý zastávať portfólio pre obranu a vesmír. Informuje o tom spravodajca TASR.



Hlavnú časť otázok mu kládli poslanci z výboru pre zahraničnú politiku (AFET) a výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Dodatočné otázky mohli klásť členovia výboru pre dopravu a podvýboru pre bezpečnosť a obranu.



Kubilius v úvodnom prejave poukázal na naliehavé a dlhodobé výzvy, ktorým čelí európska obrana, vrátane hrozieb, akými sú konvenčná vojna, hybridné útoky a militarizácia vesmíru.



Upozornil na nedostatočné investície do obrany a roztrieštený európsky trh s obrannými zariadeniami. Skonštatoval, že strategickí rivali ako Čína a Rusko predbiehajú Úniu vo výdavkoch na obranu.



Kubilius prisľúbil, že počas prvých 100 dní vo funkcii predloží "bielu knihu" o budúcnosti európskej obrany. Podporuje návrh "míňať viac, míňať lepšie, míňať spoločne a míňať európsky" na obranu.



"Musíme dosiahnuť skutočný jednotný trh v oblasti obrany," povedal poslancom.



Pokiaľ ide o vesmír, EÚ podľa neho musí byť súčasťou "vesmírnej revolúcie". Poukázal na potrebu pokračovať v napredovaní hlavných vesmírnych programov EÚ, pracovať na zabezpečení európskeho autonómneho prístupu do vesmíru, predložiť nový vesmírny zákon EÚ a podporovať konkurencieschopnosť kozmického priemyslu EÚ. (EDIP).



Kubilius je presvedčený, že úverová politika Európskej investičnej banky sa môže ďalej vyvíjať a že budúci viacročný finančný rámec by mal obsahovať viac zdrojov na obranu a vesmír. Dodal, že už malé zvýšenie obranných rozpočtov členských štátov by na úrovni EÚ znamenalo významný rozdiel.



Viacerí europoslanci sa ho pýtali, či by EÚ ako taká mala uprednostňovať nákup európskeho obranného vybavenia. Kubilius zdôraznil dlhodobú potrebu mať silnú a konkurencieschopnú priemyselnú základňu na kontinente. Dôvodom podľa neho nie je zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta, ale ruský prezident Vladimir Putin.



Na obavy poslancov, či armáda EÚ nenahradí národné armády, Kubilius odpovedal, že Únia je založená na spoločnej suverenite a zodpovednosti a jej cieľom nie je nahradiť členské štáty, ale pomôcť im spoločne dosiahnuť to, čo by jedna krajina nedokázala.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.