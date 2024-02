Kubrakov: Ak by vojna skončila teraz, rekonštrukcia by trvala 10 rokov

Berlín 23. februára (TASR) – Ak by sa vojna skončila teraz, rekonštrukcia Ukrajiny by mohla trvať až desať rokov, vyhlásil ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Myslím, že najpálčivejšie škody by bolo možné odstrániť do dvoch či troch rokov, úplná náprava škôd by však trvala päť až desať rokov," povedal pre DPA. Podmienkou je však dostupnosť finančných prostriedkov.



V sobotu uplynú dva roky od začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Napáchané škody odvtedy prekonali sumu približne 500 miliárd eur, uvádza Kubrakov s odvolaním na údaje Svetovej banky, Európskej únie a Organizácie Spojených národov.



Ukrajinský vicepremiér uvádza, že vojenská pomoc a prostriedky určené na rekonštrukciu poskytované Nemeckom už teraz pomáha s návratom stoviek tisíc vojnových utečencov do vlasti.



Kubrakov zdôraznil, že kľúčovú úlohu zohrávajú systémy protivzdušnej obrany poskytované Nemeckom.



"Práve táto ochrana pomáha presviedčať utečencov v Nemecku na opätovný návrat späť na Ukrajinu," dodáva vicepremiér.



V súčasnosti je v Nemecku zaregistrovaných viac než jeden milión vojnových utečencov z Ukrajiny.