Kubrakov: Humanitárnym koridorom v Čiernom mori pláva prvá loď

Kyjev/Londýn 16. augusta (TASR) — Do dočasného koridoru v Čiernom mori, ktorý bol vytvorený po odstúpení Ruska od dohody o preprave obilia z Ukrajiny, vplávalo prvé civilné plavidlo. Podľa stredajšej správy britskej stanice BBC o tom informoval ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.



BBC spresnila, že ide o kontajnerovú loď Joseph Schulte plaviacu sa pod vlajkou Hongkongu. Loď opustila juhoukrajinský prístav Odesa na pobreží Čierneho mora a "plaví sa cez dočasný koridor vytvorený pre civilné plavidlá smerujúce do/z čiernomorských prístavov Ukrajiny", napísal Kubrakov v statuse na sociálnej sieti Facebook.



Podľa ministra loď preváža v 2114 kontajneroch viac ako 30.000 ton nákladu vrátane potravín. V Odese kotvila od 23. februára 2022.



Ukrajinské námorníctvo minulý týždeň oznámilo otvorenie dočasného "humanitárneho koridoru" v Čiernom mori určeného pre civilné lode. Tento koridor bude slúžiť predovšetkým plavidlám, ktoré sa od začiatku vojny nachádzajú v ukrajinských prístavoch Čornomorsk, Odesa a Južne.



Keďže na tejto trase stále hrozí nebezpečenstvo zo strany ruskej armády a plávajúcich mín, kapitán alebo majiteľ musí pred opustením prístavu oficiálne potvrdiť pripravenosť na plavbu v nebezpečných podmienkach.



BBC pripomenula incident z 13. augusta, keď Rusko prvýkrát od svojho odstúpenia od dohody, ktorá zaručovala bezpečný vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny po mori, ostreľovalo komerčnú loď v oblasti mimo ukrajinských prístavov. Po odstúpení od dohody Moskva totiž zároveň varovala, že všetky lode smerujúce do ukrajinských vôd bude považovať za plavidlá, ktoré by mohli prepravovať zbrane.



Incident sa týkal lode Sukru Okan registrovanej pod vlajkou tichomorského ostrovného štátu Palau. Jej domovským prístavom je Istanbul.



Ruská loď prinútila plavidlo zastaviť varovnými výstrelmi, po čom nasledoval výsadok z vrtuľníka Ka-29. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že po inšpekcii loď Sukru Okan pokračovala v plavbe do ukrajinského prístavu Izmajil.