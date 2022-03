Kubrakov: Ruská invázia spôsobila škody na infraštruktúre za 9 miliárd

Kyjev 8. marca (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila len na dopravnej infraštruktúre škody za vyše deväť miliárd eur. V rozhovore pre parlamentný rozhlasový a televízny kanál Rada to uviedol ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Poškodené alebo úplne zničené sú viaceré mosty, železničné trate či letiská. Presný počet minister nekonkretizoval.



"Samozrejme, táto tragédia nie je naša, táto vojna nie je naša – Ukrajina chráni záujmy celého civilizovaného sveta, túto krajinu tiež neobnovíme sami," dodal Kubrakov, ktorý v prípade obnovy krajiny počíta aj s pomocou zo zahraničia.



Minister zároveň verí, že Ukrajina napokon vojnu vyhrá a bude schopná "všetko prebudovať". Kubrakov odhadol, že väčšinu poškodených objektov by bolo možné obnoviť do jedného roka. Pri väčších a zložitejších objektoch by to podľa neho trvalo najviac dva roky.