Z Čornomorsku vyplávala ďalšia loď s obilím, hlási Ukrajina

Kyjev 22. septembra (TASR) - Ďalšia loď s obilím vyplávala z ukrajinského prístavu Čornomorsk a mieri do Egypta. Oznámil to v piatok ukrajinský minister dopravy Olexadr Kubrakov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Od júlového odstúpenia Moskvy od obilnej dohody ide o druhé plavidlo s obilím, ktoré vyplávalo z Čornomorsku napriek ruskej námornej blokáde Čierneho mora.



Loď Aroyat, ktorá sa plaví pod vlajkou Palau, vezie 17.600 ton obilia, napísal Kubrakov v príspevku na sociálnej sieti.



Ukrajina takto testuje nový koridor na vývoz obilia cez Čierne more mimo medzinárodných vôd, ktorý využíva trasy pozdĺž pobrežia Bulharska a Rumunska, členských krajín Severoatlantickej aliancie. Prvé plavidlo, nákladná loď Resilient Africa, vyplávalo cez túto trasu z Čornomorsku v utorok s 3000 tonami pšenice.



Kyjev predtým úspešne vyslal cez tento koridor niekoľko nákladných lodí bez obilia, pripomína AFP.



Ukrajina je po Rusku druhým najväčším vývozcom obilia v regióne, pričom už druhý rok po má rekordne vysokú úrodu pšenice.



Moskva po odstúpení od dohody, ktorá zaručovala aj počas vojny bezpečný prevoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more, vyhlásila všetky lode smerujúce do ukrajinských prístavov za vojenské ciele. Spolu s nebezpečenstvom nastražených mín to fakticky uzavrelo čiernomorskú námornú trasu pre väčšinu dopravcov.