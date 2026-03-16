< sekcia Zahraničie
Kubu opäť postihol výpadok v dodávkach elektriny
Kubánska vláda časť problémov pripisuje aj sankciám zo strany Spojených štátov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Havana 16. marca (TASR) - Na Kube došlo v pondelok k rozsiahlemu výpadku elektriny, ktorý zasiahol celý ostrov s približne 11 miliónmi obyvateľov. Ide už o tretí veľký blackout v krajine za posledné štyri mesiace, informovala agentúra AP, píše TASR.
Kubánske ministerstvo energetiky a baníctva uviedlo, že došlo k „úplnému odpojeniu“ elektrickej siete. Príčinu tejto poruchy vyšetrujú. Elektrárne však v danom čase boli v prevádzke.
Karibský ostrov zápasí s vážnou energetickou krízou už dlho. Stav zastaranej elektrickej siete sa v posledných rokoch výrazne zhoršil, čo vedie k častým výpadkom prúdu a opakovaným rozsiahlym blackoutom. Podľa odborníkov infraštruktúra výrazne presiahla svoju životnosť a nedostatočná údržba túto situáciu ešte zhoršuje.
Kubánska vláda časť problémov pripisuje aj sankciám zo strany Spojených štátov. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa v januári varovala, že zavedie clá voči krajinám, ktoré Kube dodávajú ropu. Washington zároveň výmenou za zmiernenie sankcií požaduje prepustenie politických väzňov a politické i ekonomické reformy.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel minulý týždeň uviedol, že krajina už tri mesiace nedostala dodávky ropy a energiu vyrába najmä zo solárnych zdrojov, zemného plynu a tepelných elektrární. Výpadok v dodávkach elektriny mal podľa neho za následok aj odklad desaťtisícov chirurgických zákrokov.
Energetickú krízu prehlbuje aj zastavenie kľúčových dodávok ropy z Venezuely. Odborníci varujú, že bez výrazných investícií do infraštruktúry a nových zdrojov energie môže ostrov čeliť ďalšiemu hospodárskemu úpadku, sociálnemu napätiu a pravdepodobne aj masovej migrácii.
Masívny výpadok dodávok elektriny pred viac ako týždňom zasiahol západnú časť ostrova, kde bez elektriny zostali milióny ľudí. Ďalší veľký výpadok prúdu postihol západnú Kubu začiatkom decembra 2025.
