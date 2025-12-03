< sekcia Zahraničie
Kubu opäť zasiahol výpadok elektrickej energie
Výpadok postihol milióny ľudí, vrátane obyvateľov hlavného mesta Havana a jeho príčina nebola bezprostredne jasná.
Autor TASR
Havana 3. decembra (TASR) - Veľká časť západnej Kuby zostala v stredu bez elektriny po čiastočnom kolapse miestnej elektrickej siete v skorých ranných hodinách. Výpadok postihol milióny ľudí, vrátane obyvateľov hlavného mesta Havana a jeho príčina nebola bezprostredne jasná, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
Štátne médiá potvrdili, že bez elektriny zostali štyri najzápadnejšie provincie krajiny - od Pinaer del Rio po Mayabeque. Agentúra Reuters uviedla, že výpadok postihol takmer celú Havanu s výnimkou nemocníc a niektorých turistických hotelov.
AFP pripomína, že Kuba od konca roka 2024 zaznamenala päť celoštátnych výpadkov elektrickej energie a niektoré trvali viac dní. Miestni obyvatelia dlhodobo čelia každodenným výpadkom, ktoré niekedy trvajú viac ako 20 hodín.
Elektrická sieť v krajine je podľa agentúr v zlom technickom stave. Reuters uvádza, že vláda viní zo zhoršujúcich sa výpadkov elektriny nedostatok paliva, schátranú infraštruktúru a škody spôsobené hurikánom Melissa koncom októbra.
