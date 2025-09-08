< sekcia Zahraničie
Kubu postihli výpadky v dodávkach elektrickej energie
Od októbra 2024 čelila Kuba štyrom rozsiahlym výpadkom elektrickej energie. Niektoré z nich trvali niekoľko dní.
Autor TASR
Havana 8. septembra (TASR) - Tretinu provincií na Kube postihol v nedeľu ďalší rozsiahly výpadok v dodávkach elektriny, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
Dodávateľ energie UNE (Unión Eléctrica de Cuba) uviedol, že vo východnej časti Kuby došlo k výpadku 220 kV elektrického vedenia, čo „spôsobilo odpojenie systému“ v piatich z 15 provincií – Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba a Guantánamo. „Príčiny sa vyšetrujú a prebiehajú práce na obnovení systému,“ uviedla spoločnosť v oznámení na sieti X.
Obyvateľka provincie Holguín Maritza Saldivarová pre AFP objasnila, že jej rodina už je zvyknutá na situáciu, že má elektrinu tri hodiny počas dňa a ďalšie tri v noci. „V tých troch hodinách musíte všetko stihnúť: navariť i nabiť (mobilné) zariadenia,“ povedala. Saldivarová dodala, že plyn a uhlie, ktoré zvykne používať na varenie, je veľmi drahé a nemôže si ho momentálne dovoliť.
Kuba trpí vážnou energetickou krízou v dôsledku chátrajúcej infraštruktúry, ktorá zahŕňa osem zastaraných tepelných elektrární a generátorov, a zastaranú elektrickú sieť. Výpadky v dodávkach elektriny zásadným spôsobom neovplyvnila ani inštalácia prvých 28 z celkovo 52 solárnych parkov financovaných Čínou.
AFP doplnila, že niektoré mestá na Kube majú elektrinu len tri hodiny denne. Tento problém sa týkal toto leto aj hlavného mesta Havana. Minulý týždeň boli dodávky elektrickej energie obzvlášť nedostatočné: v pondelok bola dostupnosť elektrickej energie 1930 MW v porovnaní s dopytom 3750 MW, čo viedlo k deficitu 1960 MW počas večerných špičiek.
Od októbra 2024 čelila Kuba štyrom rozsiahlym výpadkom elektrickej energie. Niektoré z nich trvali niekoľko dní.
Dodávateľ energie UNE (Unión Eléctrica de Cuba) uviedol, že vo východnej časti Kuby došlo k výpadku 220 kV elektrického vedenia, čo „spôsobilo odpojenie systému“ v piatich z 15 provincií – Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba a Guantánamo. „Príčiny sa vyšetrujú a prebiehajú práce na obnovení systému,“ uviedla spoločnosť v oznámení na sieti X.
Obyvateľka provincie Holguín Maritza Saldivarová pre AFP objasnila, že jej rodina už je zvyknutá na situáciu, že má elektrinu tri hodiny počas dňa a ďalšie tri v noci. „V tých troch hodinách musíte všetko stihnúť: navariť i nabiť (mobilné) zariadenia,“ povedala. Saldivarová dodala, že plyn a uhlie, ktoré zvykne používať na varenie, je veľmi drahé a nemôže si ho momentálne dovoliť.
Kuba trpí vážnou energetickou krízou v dôsledku chátrajúcej infraštruktúry, ktorá zahŕňa osem zastaraných tepelných elektrární a generátorov, a zastaranú elektrickú sieť. Výpadky v dodávkach elektriny zásadným spôsobom neovplyvnila ani inštalácia prvých 28 z celkovo 52 solárnych parkov financovaných Čínou.
AFP doplnila, že niektoré mestá na Kube majú elektrinu len tri hodiny denne. Tento problém sa týkal toto leto aj hlavného mesta Havana. Minulý týždeň boli dodávky elektrickej energie obzvlášť nedostatočné: v pondelok bola dostupnosť elektrickej energie 1930 MW v porovnaní s dopytom 3750 MW, čo viedlo k deficitu 1960 MW počas večerných špičiek.
Od októbra 2024 čelila Kuba štyrom rozsiahlym výpadkom elektrickej energie. Niektoré z nich trvali niekoľko dní.