Kubu postihol ďalší celoštátny výpadok elektrického prúdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Kubu dlhodobo sužuje energetická kríza, ktorej súčasťou sú dlhodobé výpadky prúdu počas dňa.

Autor TASR
Havana 10. septembra (TASR) - Kubu v stredu postihol celoštátny výpadok elektrického prúdu - v poradí piaty takýto blackout za menej ako rok, oznámilo ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Došlo k úplnému odpojeniu elektrickej sústavy SEN, čo môže súvisieť s neočakávaným odstavením“ tepelnej elektrárne Antonio Guiteras, najväčšej na ostrove, uviedlo ministerstvo na sieti X.

Elektráreň Antonio Guiteras je najväčšou z ôsmich elektrární na Kube, v ktorých sa spaľujú ropné výrobky. Sú v zlom technickom stave a niektoré sú staršie ako 40 rokov.

Kubu dlhodobo sužuje energetická kríza, ktorej súčasťou sú dlhodobé výpadky prúdu počas dňa, poruchy chátrajúcej elektrizačnej sústavy a akútny nedostatok paliva pre elektrárne.

Ekonomika na ostrove čelí najhoršej kríze za posledné tri desaťročia a v októbri 2024 po odstavení elektrárne Antonio Guiteras sa ostrov na niekoľko dní ponoril do tmy. Výpadky prúdu vtedy viedli k zriedkavým protivládnym protestom.

Výpadky v dodávkach elektriny zásadným spôsobom neovplyvnila ani inštalácia prvých 28 z celkovo 52 solárnych parkov financovaných Čínou. Niektoré mestá na Kube preto majú elektrinu len tri hodiny denne a tento problém sa týkal toto leto aj hlavného mesta Havana.
