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Kubu postihol druhý celoštátny výpadok elektriny za štyri dni

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Výpadok elektriny na Kube. Foto: TASR/AP

Kubánske ministerstvo energetiky uviedlo, že aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny.

Autor TASR
Havana 11. júla (TASR) – Kubu v piatok postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, pričom za posledné štyri dni ide už o druhý takýto incident. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Kubánske ministerstvo energetiky uviedlo, že aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Podľa jeho vyjadrenia krajina čelí vážnej energetickej kríze spôsobenej zastaranou infraštruktúrou a dlhodobým ropným embargom zo strany Spojených štátov.

Oficiálny denník Komunistickej strany Kuby Granma na sociálnej sieti X napísal, že ku kolapsu elektrickej siete došlo uprostred vážnej energetickej krízy, ktorá krajinu už dlhší čas výrazne zasahuje. Prioritou pri obnove dodávok je podľa denníka zabezpečiť elektrinu pre nemocnice a ďalšie kľúčové zariadenia.

Štátna energetická spoločnosť UNE bezprostredne po výpadku neoznámila jeho príčinu.

Kubánska vláda pripisuje opakované výpadky elektriny americkým sankciám. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v januári pohrozila krajinám vyvážajúcim ropu na Kubu zavedením ciel, čo podľa Havany viedlo k takmer úplnému zastaveniu zahraničných dodávok. Ostrov si pritom dokáže zabezpečiť iba časť svojej spotreby ropy z vlastných zdrojov.
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