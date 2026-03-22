< sekcia Zahraničie
Kubu zasiahol ďalší rozsiahly výpadok v dodávkach elektriny
Autor TASR
Havana 22. marca (TASR) - Karibský ostrov Kuba zasiahol v sobotu rozsiahly výpadok elektriny na celom území krajiny s približne 11 miliónmi obyvateľov, oznámilo tamojšie ministerstvo pre energetiku. Ide už o druhý celoštátny blackout za menej než týždeň a štvrtý v krajine za uplynulé štyri mesiace v čase, keď Kuba zápasí s ropnou blokádou zo strany USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Kubánske ministerstvo energetiky na sieti X uviedlo, že došlo k „úplnému odpojeniu elektrickej sústavy“ krajiny a práce na obnovení dodávok elektriny na celom jej území sa už začali.
Karibský ostrov zápasí s vážnou energetickou krízou už dlhšiu dobu. Stav zastaranej elektrickej siete sa v posledných rokoch výrazne zhoršil, čo vedie k častým výpadkom prúdu a opakovaným rozsiahlym blackoutom.
Kubánska vláda časť problémov pripisuje aj sankciám zo strany Spojených štátov. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa v januári varovala, že zavedie clá voči krajinám, ktoré Kube dodávajú ropu. Washington zároveň výmenou za zmiernenie sankcií požaduje prepustenie politických väzňov a politické i ekonomické reformy.
Energetickú krízu prehlbuje aj zastavenie kľúčových dodávok ropy z Venezuely. Odborníci varujú, že bez výrazných investícií do infraštruktúry a nových zdrojov energie môže ostrov čeliť ďalšiemu hospodárskemu úpadku, sociálnemu napätiu a pravdepodobne aj masovej migrácii.
Masívny výpadok dodávok elektriny pred viac než týždňom zasiahol západnú časť ostrova, kde bez elektriny zostali milióny ľudí. Ďalší veľký výpadok prúdu postihol západnú Kubu začiatkom decembra 2025.
