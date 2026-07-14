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Kubu zasiahol tretí celoštátny výpadok elektriny za deväť dní
V dôsledku tohto výpadku zostalo bez elektriny približne desať miliónov ľudí.
Autor TASR
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Havana 14. júla (TASR) - Kubánska elektrická sieť v utorok zlyhala už po tretíkrát v priebehu deviatich dní, čo vyvolalo ďalší celonárodný výpadok energie, informovali tamojšie médiá a úrady. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.
Národná elektrická sieť úplne vypadla približne o 11.05 h miestneho času (17.05 h SELČ), potvrdila štátna energetická spoločnosť UNE. V dôsledku tohto výpadku zostalo bez elektriny približne desať miliónov ľudí.
Výpadky energie, ktoré často trvajú niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní, trápia Kubu už mesiace. Čiastočne súvisia so zastaranou elektrickou sieťou, ale aj s blokádou uvalenou Spojenými štátmi, ktorá karibský ostrov odrezala od dodávok paliva.
Opakované výpadky elektriny prispeli podľa Reuters k rastúcemu sociálnemu napätiu a minulý týždeň vyvolali v Havane aj protesty.
Situácia na Kube sa rapídne zhoršila po 3. januári, keď USA zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas dovtedy zabezpečoval približne polovicu dodávok paliva pre Kubu. Po Madurovom zajatí Washington uvalil na ostrov ropné embargo, ktoré však neskôr zmiernil po varovaniach iných karibských krajín, že by mohlo spustiť kolaps jej ekonomiky.
Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy, za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a opakovane pohrozil, že Spojené štáty nad ňou „prevezmú kontrolu“.
Národná elektrická sieť úplne vypadla približne o 11.05 h miestneho času (17.05 h SELČ), potvrdila štátna energetická spoločnosť UNE. V dôsledku tohto výpadku zostalo bez elektriny približne desať miliónov ľudí.
Výpadky energie, ktoré často trvajú niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní, trápia Kubu už mesiace. Čiastočne súvisia so zastaranou elektrickou sieťou, ale aj s blokádou uvalenou Spojenými štátmi, ktorá karibský ostrov odrezala od dodávok paliva.
Opakované výpadky elektriny prispeli podľa Reuters k rastúcemu sociálnemu napätiu a minulý týždeň vyvolali v Havane aj protesty.
Situácia na Kube sa rapídne zhoršila po 3. januári, keď USA zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas dovtedy zabezpečoval približne polovicu dodávok paliva pre Kubu. Po Madurovom zajatí Washington uvalil na ostrov ropné embargo, ktoré však neskôr zmiernil po varovaniach iných karibských krajín, že by mohlo spustiť kolaps jej ekonomiky.
Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá sa nachádza asi 150 kilometrov od pobrežia Floridy, za „mimoriadnu hrozbu“ pre národnú bezpečnosť USA a opakovane pohrozil, že Spojené štáty nad ňou „prevezmú kontrolu“.