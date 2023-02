Kubu zasiahol tretí rozsiahly výpadok elektriny za obdobie ôsmych dní

Havana 22. februára (TASR) - Viac než polovica obyvateľov Kuby bola v utorok bez elektrickej energie. Ide o tretí rozsiahly výpadok za posledných osem dní. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Spoločnosť Unión Eléctrica de Cuba (UNE), ktorá zabezpečuje dodávky elektrickej energie, v utorok na Twitteri informovala o výpadkoch a uviedla, že príčiny vyšetruje.



Niektoré časti karibského ostrova nemali elektrinu ani v sobotu 18. februára a v pondelok 13. februára.



Vyvoláva to obavy medzi obyvateľmi pred blížiacim sa letom, keď budú mnohí využívať vo zvýšenej miere klimatizáciu.



Kubánsky minister energetiky a ťažobného priemyslu minulý týždeň uviedol, že výpadky budú pokračovať až do mája, kým krajina pred letnou sezónou zrekonštruuje desiatky rokov staré elektrárne.



Elektrická rozvodná sieť na Kube je vo všeobecnosti v zlom stave a výpadky dodávok sú preto pomerne časté. Bolo to tiež spúšťačom protivládnych protestov 11. júla 2021, pravdepodobne najväčších od kubánskej revolúcie v roku 1959.