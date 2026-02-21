< sekcia Zahraničie
Kuciaka a Kušnírovú si pripomenuli aj v zahraničí
V Prahe vystúpila Vášáryová.
Autor TASR
Praha 21. februára (TASR) - Ôsme výročie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si v sobotu pripomenuli aj Slováci žijúci v zahraničí. Na Námestí Václava Havla pred Národným divadlom v Prahe sa ich zišlo niekoľko desiatok, informuje spravodajkyňa TASR.
Ľuďom sa prihovorila bývalá slovenská diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová, ktorá v ten deň rečnila aj na Staromestskom námestí v Prahe na akcii pripomínajúcej štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Vraždu Kuciaka a Kušnírovej označila za mafiánsku. Poďakovala sa tým, ktorí si prišli pamiatku Kuciaka a Kušnírovej pripomenúť. „Vo vás je nádej, že nedopustíte, aby sme prepadli sitom konšpirácií, nenávisti, strachu a ľahostajnosti,“ podotkla s tým, že sama denne dostáva vyrážky smrťou.
Členovia spolku Pražská kaviareň, ktorý akciu zorganizoval, prečítali list rodičov Jána a Martiny a ľuďom sa krátko prihovoril aj novinár Arpád Soltész.
Okrem českého hlavného mesta si pamiatku Kuciaka a Kušnírovej pripomenuli aj v Brne, Bruseli, Krakove, Amsterdame, Helsinkách, Berlíne, Londýne či v Kodani.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
