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Kulbergs sa dohodol na zostavení novej vlády s Národnou alianciou
Proukrajinská Spojená kandidátka získala 35,3 percenta hlasov, čo je najvýraznejšie víťazstvo v parlamentných voľbách od obnovenia nezávislosti Lotyšska v roku 1991.
Autor TASR
Riga 16. novembra (TASR) - Lotyšský premiér Andris Kulbergs v nedeľu neskoro večer oznámil, že jeho centristické zoskupenie Spojená kandidátka sa po historickom volebnom víťazstve v októbri dohodlo na vytvorení vlády s nacionalistickou stranou Národná aliancia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Proukrajinská Spojená kandidátka získala 35,3 percenta hlasov, čo je najvýraznejšie víťazstvo v parlamentných voľbách od obnovenia nezávislosti Lotyšska v roku 1991. Na zostavenie väčšinového kabinetu však naďalej potrebovala jedného alebo dvoch koaličných partnerov.
„Hovoril som so všetkými potenciálnymi partnermi a vyhodnotil som ich postoje. Vzhľadom na našu dlhodobú spoluprácu a podobné názory je rozhodnutie spolupracovať s Národnou alianciou logickým krokom,“ uviedol Kulbergs vo vyhlásení.
Kulbergs sa ujal moci v máji tohto roka po tom, čo sa predchádzajúca koalícia rozpadla v dôsledku sporného postupu pri incidentoch, keď sa na územie Lotyšska bez povšimnutia dostali zablúdené ukrajinské vojenské drony.
Lotyšská ekonomika už viac než desaťročie zaostáva za svojimi pobaltskými susedmi, píše Reuters. Kulbergs preto prisľúbil zlepšenie správy vecí verejných, zníženie byrokracie a obmedzenie verejných výdavkov.
Proukrajinská Spojená kandidátka získala 35,3 percenta hlasov, čo je najvýraznejšie víťazstvo v parlamentných voľbách od obnovenia nezávislosti Lotyšska v roku 1991. Na zostavenie väčšinového kabinetu však naďalej potrebovala jedného alebo dvoch koaličných partnerov.
„Hovoril som so všetkými potenciálnymi partnermi a vyhodnotil som ich postoje. Vzhľadom na našu dlhodobú spoluprácu a podobné názory je rozhodnutie spolupracovať s Národnou alianciou logickým krokom,“ uviedol Kulbergs vo vyhlásení.
Kulbergs sa ujal moci v máji tohto roka po tom, čo sa predchádzajúca koalícia rozpadla v dôsledku sporného postupu pri incidentoch, keď sa na územie Lotyšska bez povšimnutia dostali zablúdené ukrajinské vojenské drony.
Lotyšská ekonomika už viac než desaťročie zaostáva za svojimi pobaltskými susedmi, píše Reuters. Kulbergs preto prisľúbil zlepšenie správy vecí verejných, zníženie byrokracie a obmedzenie verejných výdavkov.