Kuleba: Afrika má záujem vyrábať ukrajinské zbrane

Kyjev 30. septembra (TASR) — Africké krajiny majú záujem nielen o nákup ukrajinských zbraní, ale aj o umiestnenie ich výroby na svoje územie. Na prvom medzinárodnom fóre obranného priemyslu, ktoré sa v piatok uskutočnilo v Kyjeve, to podľa agentúry uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



"Afrika bola pred vypuknutím totálnej vojny jedným z najväčších trhov pre ukrajinské vojenské produkty," povedal Kuleba v panelovej diskusii, ktorá sa konala za zatvorenými dverami.



Afrika podľa Kulebu čaká na návrat ukrajinských firiem na svoje trhy, no zatiaľ tomu bráni agresia Ruska. Africké krajiny však majú záujem vyrábať ukrajinské zbrane a muníciu na svojom území.



"Z toho vyplýva, že africkí partneri vedia, že ukrajinské zbrane budú mimoriadne vysokej kvality, a berú nás ako partnerov," povedal Kuleba.



"Je to nový trend," konštatoval Kuleba, ktorý verí, že "dopyt po predaji a výrobe zbraní vyrobených na Ukrajine bude veľmi vysoký".



Ukrajina je od začiatku invázie Ruska vo februári 2022 značne závislá od vojenskej pomoci západných krajín. Zároveň sa snaží posilňovať svoj vlastný zbrojný priemysel, keďže sa obáva, že podpora jeho spojencov môže kolísať, píše AFP.



Na medzinárodnom fóre v Kyjeve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o založení Aliancie obranného priemyslu. Ukrajinský rezort diplomacie uviedol, že do skončenia fóra sa k aliancii pripojilo 38 spoločností z 19 krajín. V rámci fóra podpísali ukrajinské firmy 20 dohôd a memorand so zahraničnými partnermi o výrobe bezpilotných lietadiel a opravách a výrobe obrnených vozidiel a munície.