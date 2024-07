Kuleba: Ak bude Rusko rokovať v dobrej viere, pristúpime na rozhovory

Peking 24. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Wang Im uviedol, že Ukrajina bude v určitej fáze ochotná viesť rozhovory s Ruskom ak bude Moskva rokovať v dobrej viere. Dodal, že v súčasnosti takúto ochotu z ruskej strany nevidí. V stredu o tom informovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP, AP a Reuters.



Čínsky a ukrajinský minister sa stretli v juhočínskom meste Kanton. Ide o prvú návštevu vysokopostaveného vládneho predstaviteľa Ukrajiny v Číne od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Podľa hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning si ministri vymenili pohľady na ukrajinskú krízu. "Hoci čas a podmienky ešte nedozreli, podporujeme všetky snahy, ktoré prispievajú k mieru a sme ochotní naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu v záujme nastolenia prímeria a obnovenia mierových rokovaní," uviedla. "Čína bola vždy pevne odhodlaná podporovať politické riešenie tejto krízy," dodala Mao.



V stredajšom vyhlásení Kuleba uviedol, že Ukrajina chce ísť cestou mieru, obnovy a rozvoja. "Som presvedčený, že toto sú strategické priority, ktoré zdieľame," povedal a dodal, že "ruská agresia zničila mier a spomalila rozvoj."



Čína má úzke vzťahy s Ruskom a presadzuje ukončenie vojny spôsobom, ktorý by zohľadňoval záujmy oboch strán. Peking sa zároveň snaží pasovať do role sprostredkovateľa v konflikte. Minulý rok predstavil svoj vlastný mierový plán a vymenoval osobitého vyslanca pre urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu.