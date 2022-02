Kuleba chce do Haagu predložiť prípady ruských útokov na detský domov

Žena drží svoje dieťa v autobuse počas evakuácie vo štvrtok 24. februára 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok avizoval, že Ukrajina predloží Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu materiály o ostreľovaní detského domova v lokalite Vorzeľ a materskej školy v Ochtyrke, pretože by mohli byť kvalifikované ako vojnové zločiny a porušenie Rímskeho štatútu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Kuleba na svojom twitterovom konte napísal, že rezort diplomacie spoločne s generálnou prokuratúrou zhromažďujú dôkazový materiál o týchto i ďalších útokoch a po skompletizovaní ichpošlú do Haagu.zdôraznil Kuleba podľa Sky News.Ako informovala táto britská televízna stanica, detský domov v meste Vorzeľ v Kyjevskej oblasti, v ktorom bolo v čase útoku 50 detí, sa v piatok dostal pod paľbu.Podľa ukrajinskej generálnej prokurátorky Iriny Venediktovej budovu zasiahol šrapnel vypálený pravdepodobne z viacnásobných odpaľovacích raketových systémov Grad.Následne sa objavila informácia, že počas ostreľovania materskej školy v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti prišli o život traja ľudia a zranených bolo 17 detí, z ktorých tri sú v kritickom stave.Komisárka Najvyššej rady Ukrajiny pre ľudské práva Ľudmyla Denisovová upozornila, že ruskou inváziou na Ukrajinu bolo porušené právo detí na život, zdravotnú starostlivosť a dôstojné podmienky pre život a rozvoj garantované článkom 6 Dohovoru OSN o právach dieťaťa.Poukázala aj na prípady úmrtia troch detí hlásené počas bojov na Ukrajine, ktoré podľa nej dokazujú, žeOrganizácia Save the Children na svojom webe v piatok informovala, že pri útoku na obec Semychatky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny prišiel o život 17-ročný chlapec a ďalšie dve deti zahynuli pri ostreľovaní na východnej Ukrajine, jedno v obci Čugujeve v Charkovskej oblasti a druhé v Mariupole v Doneckej oblasti.O život prišli aj dvaja učitelia, keď ich školu v meste Horlivka na východnej Ukrajine zasiahla raketa.Podľa organizácie Save the Children je vysoko pravdepodobné, že ak budú boje pokračovať, počet obetí detí a škody na objektoch, ako sú školy a nemocnice, vzrastú, a to najmä v husto obývaných oblastiach.Upozornila tiež, že každému zo 7,5 milióna detí na Ukrajine hrozí vážne nebezpečenstvo fyzickej ujmy, vážneho emocionálneho utrpenia a vysídlenia.píše sa vo vyhlásení humanitárnej organizácie.Save the Children pôsobí na Ukrajine od roku 2014 a poskytuje základnú humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám. Zahŕňa to podporu ich prístupu k vzdelaniu, poskytovanie psychosociálnej podpory, distribúciu teplého oblečenia a hygienických potrieb, ako aj poskytovanie peňažných grantov rodinám, aby mohli uspokojiť základné potreby, ako sú jedlo, nájomné a lieky, alebo aby mohli investovať do nových podnikateľských projektov.