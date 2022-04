Kuleba: Francúzi a Nemci pochybili, keď nám nedovolili vstup do NATO

Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu vyhlásil, že rozhodnutie Francúzska a Nemecka nepovoliť v roku 2008 Ukrajine vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) bolo "strategickou chybou". TASR správu prevzala od denníka The Guardian.



"Za strategickú chybu, ktorej sa v roku 2008 dopustilo Nemecko a Francúzsko, keď odmietli snahy Spojených štátov a iných spojencov dostať tam (do NATO) Ukrajinu, teraz platíme. Nie je to však Nemecko ani Francúzsko, kto platí cenu za túto chybu, je to Ukrajina. Ak by sme boli členmi NATO, k tejto vojne by nedošlo," uviedol Kuleba v rozhovore pre spravodajskú televíziu NBC



Šéf ukrajinskej diplomacie okrem toho povedal, že Ukrajina vyhrala boj o Kyjev, no teraz ju čaká ďalší boj.



Ukrajina totiž v ostatnom čase varovala, že ruskí vojaci sa po odsune z Kyjevskej oblasti preskupujú, aby mohli spustiť novú ofenzívu na východe a juhu Ukrajiny