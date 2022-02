Kuleba: Iba Ukrajina a NATO môžu rozhodnúť o členstve v aliancii

Kyjev 15. februára (TASR) - Iba Ukrajina a Severoatlantická aliancia (NATO) môžu rozhodnúť o tom, či sa Ukrajina k aliancii pripojí alebo nie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba to vyhlásil v utorok po stretnutí so svojím talianskym náprotivkom Luigim Di Maiom, ktorý navštívil Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nikto iný než Ukrajina a NATO by nemal mať slovo pri diskusiách o budúcom členstve Ukrajiny v NATO," vyhlásil Kuleba.



Šéf ukrajinskej diplomacie zároveň upozornil na to, že Taliansko preukázalo, že je pripravené podniknúť "skutočné kroky", aby pomohlo Ukrajine odradiť Rusko. Tieto kroky zahŕňajú napríklad podporu balíka sankcií Európskej únie proti Rusku.



Stretnutie Kulebu s Di Maiom sa uskutočnilo len niekoľko hodín po tom, ako ruské ministerstvo obrany oznámilo, že sťahuje časť svojich vojakov z blízkosti ukrajinských hraníc. V Rusku okrem toho v utorok Štátna duma na zasadnutí prijala uznesenie o okamžitom zaslaní výzvy prezidentovi Ruskej federácie o potrebe uznania samozvaných entít Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) za nezávislé štáty.



Di Maio plánuje podľa Kulebu po ukončení svojej návštevy Kyjeva zavítať do Moskvy.