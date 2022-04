Kuleba kritizoval neochotu niektorých spojencov dať Ukrajine zbrane

Brusel 7. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval vo štvrtok členov Severoatlantickej aliancie, aby poskytli Kyjevu všetky zbrane potrebné na boj s Ruskom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Moja agenda je veľmi jednoduchá. Sú na nej iba tri položky – zbrane, zbrane a zbrane," uviedol Kuleba pre novinárov pred stretnutím ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli.



"Vyzývam všetkých spojencov, aby odložili bokom svoje váhanie a neochotu poskytnúť Ukrajine všetko, čo potrebuje," pokračoval šéf ukrajinskej diplomacie.



Ukrajina tlačí na Západ, aby zvýšil dodávky zbraní, ktoré by podľa nej mali obsahovať i ťažšie zbrane vrátane systémov vzdušnej obrany, delostrelectva, tankov a stíhačiek.



Podľa Kulebu, ktorý kritizoval neochotu niektorých spojencov poslať na Ukrajinu tzv. útočné zbrane, môže totiž ekonomická mocnosť ako Nemecko urobiť viac.



"Rozdiel medzi obranným a útočným nie je dôležitý, ak ide o situáciu v mojej vlasti... Krajiny, ktoré hovoria, že poskytnú Ukrajine obranné zbrane, no nechcú jej poskytnúť zbrane útočné, sú pokrytecké. Je to neférový a neopodstatnený prístup," uviedol Kuleba.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg uviedol, že si je istý, že spojenci sa chystajú hovoriť o vyššej potrebe vzdušných obranných systémov, protitankových zbraní a ľahších i ťažších zbraní, ako aj o mnohých ďalších spôsoboch podpory Ukrajiny.



Nemecké ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková zase uviedla, že Berlín sa bude spolu s partnermi podrobne zaoberať tým, ako môžu v budúcnosti intenzívnejšie a koordinovanejšie pomáhať Ukrajine, ktorá má podľa nej právo na sebaobranu.