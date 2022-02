Minister Kuleba kritizoval M. Zemana za výroky k vývoju na Ukrajine

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 6. februára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v nedeľu kritizoval českého prezidenta Miloša Zemana za jeho výroky týkajúce sa situácie na Ukrajine. Podľa Kulebu boli Zemanove slová ďalším pokusom o poškodenie ukrajinsko-českých vzťahov, ktorýKuleba svojím vyhlásením na sociálnej sieti Twitter reagoval na obsah rozhovoru, ktorý český prezident poskytol televízii CNN Prima News a v ktorom okrem iného vyhlásil, že by nepodporil vyslanie českých vojakov k východnej hranici NATO. Uviedol, že podobné zámery považuje zaZeman tiež poznamenal, že americké vyjadrenia o chystanej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine len prispievajú k vyhroteniu situácie. Pripomenul, že pred viac ako týždňom zaznelo vyhlásenie najvyššieho vedenia USA, že k invázii môže dôjsť v najbližších dňoch, pričom sa nič nestalo.Český prezident je podľa vlastných slov presvedčený, že súčasné vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou sú z oboch strán lena vyjadril želanie, aby to tak zostalo.Poznamenal, žeAk by nejaký konflikt nastal, sústredil by sa podľa prezidenta ČR- Doneckej a Luhanskej ležiacich na východe Ukrajiny.Kuleba v nedeľu vo svojom tvíte označil tieto výroky zaa uviedol, že saDodal, že sa teší na návštevu českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského na Ukrajine, pretože