Kuleba: Milión ľudí je v Dnepropetrovskej oblasti bez vody a kúrenia
Podľa agentúry Reuters ruské dronové útoky v stredu v noci takmer úplne vyradili elektrinu v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 8. januára (TASR) - V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zostal po ruských útokoch na kritickú infraštruktúru bez vody a kúrenia viac ako milión ľudí. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„V Dnepropetrovskej oblasti pokračujú opravárske práce s cieľom obnoviť dodávky tepla a vody pre viac ako milión odberateľov,“ napísal na sociálnych sieťach Kuleba s tým, že útoky poškodili infraštruktúru i v Záporožskej oblasti.
Podľa agentúry Reuters ruské dronové útoky v stredu v noci takmer úplne vyradili elektrinu v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti. V niektorých častiach regiónov boli dodávky medzičasom obnovené. Opravári podľa Kulebu pracujú v intenzívnom režime.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 97 dronov, z ktorých 70 zneškodnili protivzdušné systémy a 27 zasiahlo rôzne nešpecifikované lokality. Podľa úradujúceho gubernátora Dnepropetrovskej oblasti Vladyslava Hajvanenka bola poškodená najmä kritická infraštruktúra regiónu.
Gubernátor a šéf regionálnej vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov oznámil, že hoci boli dodávky elektriny obnovené do „kľúčových zariadení“, väčšina odoberateľov je stále bez energie.
Obnovená bola tiež vlaková doprava v oboch regiónoch. Agentúra Ukrinform uvádza, že v častiach Dnepropetrovskej oblasti bez elektriny využívajú vlaky dieselovú trakciu a stanice sú napájané generátormi.
„Takéto útoky na energetický sektor a infraštruktúru, ktoré v zime pripravujú ľudí o elektrinu a kúrenie, nemajú absolútne žiadne vojenské opodstatnenie. Ide o vojnu Ruska vedenú konkrétne proti nášmu ľudu, proti životu na Ukrajine - o pokus zničiť Ukrajinu,“ napísal na sociálnej sieti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že s partnermi pracujú na primeranej reakcii.
