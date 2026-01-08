Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kuleba: Milión ľudí je v Dnepropetrovskej oblasti bez vody a kúrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa agentúry Reuters ruské dronové útoky v stredu v noci takmer úplne vyradili elektrinu v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.

Kyjev 8. januára (TASR) - V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti zostal po ruských útokoch na kritickú infraštruktúru bez vody a kúrenia viac ako milión ľudí. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„V Dnepropetrovskej oblasti pokračujú opravárske práce s cieľom obnoviť dodávky tepla a vody pre viac ako milión odberateľov,“ napísal na sociálnych sieťach Kuleba s tým, že útoky poškodili infraštruktúru i v Záporožskej oblasti.

Podľa agentúry Reuters ruské dronové útoky v stredu v noci takmer úplne vyradili elektrinu v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti. V niektorých častiach regiónov boli dodávky medzičasom obnovené. Opravári podľa Kulebu pracujú v intenzívnom režime.

Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 97 dronov, z ktorých 70 zneškodnili protivzdušné systémy a 27 zasiahlo rôzne nešpecifikované lokality. Podľa úradujúceho gubernátora Dnepropetrovskej oblasti Vladyslava Hajvanenka bola poškodená najmä kritická infraštruktúra regiónu.

Gubernátor a šéf regionálnej vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov oznámil, že hoci boli dodávky elektriny obnovené do „kľúčových zariadení“, väčšina odoberateľov je stále bez energie.

Obnovená bola tiež vlaková doprava v oboch regiónoch. Agentúra Ukrinform uvádza, že v častiach Dnepropetrovskej oblasti bez elektriny využívajú vlaky dieselovú trakciu a stanice sú napájané generátormi.

Takéto útoky na energetický sektor a infraštruktúru, ktoré v zime pripravujú ľudí o elektrinu a kúrenie, nemajú absolútne žiadne vojenské opodstatnenie. Ide o vojnu Ruska vedenú konkrétne proti nášmu ľudu, proti životu na Ukrajine - o pokus zničiť Ukrajinu,“ napísal na sociálnej sieti X prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že s partnermi pracujú na primeranej reakcii.
