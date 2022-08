Kuleba: Misia MAAE v záporožskej elektrárni je dosiaľ jej najťažšou

Štokholm/Kyjev 29. augusta (TASR) - Misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine bude doposiaľ najťažšou misiou tejto medzinárodnej organizácie, uviedol v pondelok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Píše o tom agentúra AFP.



"Táto misia bude najťažšou, akú MAAE počas svojej pôsobnosti doteraz uskutočnila, a to jednak vzhľadom na aktívne útočné aktivity, ktoré tam podniká Ruská federácia, a jednak vzhľadom na ten nehorázny spôsob, akým sa Rusko snaží legitimizovať svoju prítomnosť," povedal Kuleba v rámci aktuálnej návštevy v švédskom hlavnom meste Štokholm.



Tím MAAE – dozornej jadrovej agentúry OSN – by mal podľa jej šéfa Rafaela Grossiho doraziť do najväčšej európskej atómovej elektrárne niekedy v priebehu tohto týždňa. AFP uvádza, že elektráreň by mal navštíviť aj samotný Grossi.



Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie na Ukrajinu ruské vojská, avšak naďalej ju prevádzkujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii.



Ukrajina a Rusko sa v posledných týždňoch začali navzájom obviňovať, že jadrovú elektráreň ostreľujú ich ozbrojené sily, čo všeobecne vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.