Kuleba na schôdzke s veľvyslancom z Číny zdôraznil celistvosť Ukrajiny

Kyjev 17. mája (TASR) — Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas schôdzky s osobitným čínskym vyslancom, ktorý pricestoval do Kyjeva, zdôraznil kľúčový význam zachovania suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Ukrajinská vláda podľa neho neakceptuje žiadne mierové návrhy, ktoré by zahŕňali stratu ukrajinských území, informuje agentúra AFP.



Na dvojdňovú návštevu Kyjeva pricestoval v utorok osobitný predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre eurázijské záležitosti Li Chuej. Témou jeho rokovaní boli snahy o politické riešenie situácie na Ukrajine.



Dmytro Kuleba čínskemu vyslancovi "detailne vysvetlil princípy obnovenia stabilného a spravodlivého mieru založeného na rešpektovaní suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny," uvádza sa v stredajšom vyhlásení rezortu diplomacie v Kyjeve.



Kuleba v tejto súvislosti zdôraznil, že "Ukrajina neakceptuje žiadne návrhy, ktoré by znamenali stratu jej území alebo zmrazenie konfliktu".



Ukrajinský minister zároveň vyzdvihol "dôležitosť" sprostredkovateľského úsilia Číny, napríklad v otázke tzv. čiernomorskej obilnej dohody i v oblasti jadrovej bezpečnosti.



Ukrajinská a čínska strana sa počas rokovaní zhodli aj na "zintenzívnení dialógu o kľúčových otázkach".



Čína udržiava úzke vzťahy s Ruskom, avšak v konflikte na Ukrajine sa snaží zaujať neutrálnu pozíciu sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kyjevom.



Li Chuej je najvyššie postaveným čínskym diplomatom, ktorý Ukrajinu navštívil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V rokoch 2009 - 2019 bol čínskym veľvyslancom v Rusku. Po Ukrajine Li Chuej navštívi Poľsko, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v apríli — prvýkrát od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu — telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Si Ťin-pching, ktorý v marci navštívil Moskvu, čelí kritike za to, že odmieta odsúdiť ruskú inváziu. Spojené štáty dokonca pred časom obvinili Peking, že zvažuje vývoz zbraní do Ruska, čo Čína popiera.