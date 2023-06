Kuleba: NATO by malo vyjasniť svoj postoj k členstvu Ukrajiny

Kyjev 29. júna (TASR) - Nastal čas, aby NATO vyjasnilo svoj postoj k členstvu Ukrajiny, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytor Kuleba. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Ukrajina stále aktívne pracuje so všetkými spojencami z NATO, aby ich presvedčila, že nastal čas na vyjasnenie ohľadom vstupu Ukrajiny do Aliancie," uviedol Kuleba na sociálnej sieti Twitter po telefonáte s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Očakáva sa, že budúcnosť vzťahu medzi Ukrajinou a Severoatlantickou alianciou bude kľúčovým bodom programu summitu NATO v litovskom Vilniuse, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júla.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu v príhovore v parlamente uviedol, že ukrajinskí vojaci preverení bojom by NATO posilnili, keď Ukrajina zvíťazí, nie ho oslabili. "Teraz sme prijímateľom bezpečnostnej pomoci. No víťazná Ukrajina bude darcom bezpečnosti pre náš región, pre celú Európu, pre celý svet," vyhlásil Zelenskyj.



No aj samotný ukrajinský prezident tento mesiac priznal, že Ukrajina nebude môcť vstúpiť do NATO pred koncom invázie.



Ruský prezident Vladimir Putin pritom opakovane vyjadril rozhorčenie nad rozširovaním NATO a členov Aliancie obvinili zo zapájania sa do konfliktu na Ukrajine posielaním zbraní Kyjevu. Západ pritom podľa neho chce, aby sa Rusko rozpadlo.



Názory členov NATO na členstvo Ukrajiny sa rôznia, no podľa Stoltenberga všetci súhlasili, že sa budú držať záväzku z roku 2008, že Ukrajina sa v presne neurčenom bode stane členom Aliancie.