Kuleba: NATO nerobí nič pre to, aby zastavilo Rusko

Davos 25. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba obvinil v stredu Severoatlantickú alianciu z toho, že "nerobí doslova nič" vo svetle ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Zároveň však vyzdvihol "revolučné" rozhodnutie Európskej únie podporiť Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"NATO je ako aliancia a ako inštitúcia úplne vedľajšia a nerobí doslova nič. Je mi ľúto, že to hovorím," vyhlásil Kuleba na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Zároveň však vyzdvihol Brusel za jeho "revolučné a prevratné rozhodnutia", ktoré podľa Kulebu ani samotný Brusel neočakával, že príjme.



Kuleba tiež uviedol, že po tom, ako Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, verejnosť predpokladala, že Ukrajine na pomoc príde NATO a nie Európska únia.



"Na začiatku vojny prevládala verejná mienka, že NATO je mocná sila a EÚ je schopná iba vyjadriť rôzne stupne znepokojenia. No vojna je vždy testom, ktorý strháva masky," pokračoval šéf ukrajinskej diplomacie.



Agentúra AFP však upozorňuje, že Kuleba svoje vyjadrenie objasnil a dodal, že niektorí spojenci NATO pomáhajú Ukrajine.



Kyjev sa pritom dlhodobo sťažuje na nejasné vyjadrenia NATO v súvislosti so vstupom Ukrajiny do tejto vojenskej aliancie. Proti tomuto kroku pritom ostro protestovalo Rusko, pripomína AFP.



Európska únia v reakcii na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu zaviedla proti Rusku niekoľko balíkov sankcií, pričom v súčasnosti sa snaží dosiahnuť dohodu aj v súvislosti s embargom na ruskú ropu.