Kuleba: NATO skráti cestu Ukrajiny k členstvu v aliancii

Londýn/Kyjev 10. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) sa chystá odstrániť významnú prekážku na ceste Ukrajiny k členstvu v NATO, uviedol v pondelok nemenovaný západný predstaviteľ. Informáciu priniesol aj šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba.



Západný predstaviteľ agentúre AFP pod podmienkou anonymity povedal, že spojenci "sa chystajú" vypustiť Akčný plán členstva (MAP) ako podmienku pri podávaní prihlášky Ukrajiny do NATO.



"MAP je len jedným z krokov v prístupovom procese do NATO, ale aj pri jeho vypustení bude musieť Ukrajina realizovať ďalšie reformy, až potom môže vstúpiť do NATO," povedal nemenovaný predstaviteľ.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Kuleba na sociálnych sieťach už skôr v pondelok oznámil, že NATO upustí od spomínanej podmienky na ceste Ukrajiny do vojenskej aliancie. Kuleba napísal, že spojenci NATO dosiahli zhodu v tom, že Akčný plán členstva zrušia.



"Vítam toto dlho očakávané rozhodnutie, ktoré skracuje našu cestu do NATO. Toto je tiež tá najlepšia chvíľa jasne sa vyjadriť, ako je to s pozvaním Ukrajiny za člena NATO," dodal Kuleba, ktorého citoval portál britského denníka The Guardian.



Akčný plán členstva Severoatlantickej aliancie je proces, keď NATO vstupuje do rokovaní s perspektívnym členom o politických, ekonomických, obranných a bezpečnostných otázkach.



NATO samotné opisuje akčný plán ako "program poradenstva, pomoci a praktickej podpory, ušitý na mieru individuálnym potrebám krajín, ktoré si želajú vstúpiť do aliancie. Zapojenie do MAP ešte nepredznamenáva žiadne rozhodnutie aliancie o budúcom členstve".



NATO uvádza, že v súčasnosti sa na programe MAP zúčastňuje Bosna a Hercegovina.