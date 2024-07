Kuleba navštívi tento týždeň Čínu, aby rokoval o ukončení invázie

Kyjev/Peking 22. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba navštívi v utorok Čínu, kde bude rokovať o ukončení ruskej invázie. Oznámilo to v pondelok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Hlavnou témou rokovaní bude hľadanie spôsobov na zastavenie ruskej agresie a možnej úlohy Číny pri dosiahnutí udržateľného a spravodlivého mieru," uviedol ukrajinský rezort diplomacie vo vyhlásení.



Peking rokovania s Kulebom potvrdil, pričom stretnutie inicioval čínsky minister zahraničných vecí, uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Čína odmietla odsúdiť inváziu Ruska na Ukrajinu a vlani predstavila vlastný mierový plán, v ktorom vyzvala na politické urovnanie konfliktu. To by však podľa západných krajín Rusku umožnilo ponechať si veľkú časť dobytého ukrajinského územia.



Ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj hostil minulý mesiac vo Švajčiarsku mierový summit, na ktorom predstavil svoju víziu trvalého mieru. Rusko na tento summit pozvané nebolo a ani Čína ako blízky spojenec Ruska sa na summite nezúčastnila, pripomína AFP.