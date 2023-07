Kuleba navštívil Libériu, chce zaistiť vývoz ukrajinského obilia do Af

Monrovia/Kyjev 26. júla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu navštívil Libériu. Bola to prvá cesta ukrajinskej diplomacie do tejto západoafrickej krajiny a Kuleba sa po stroskotaní čiernomorskej obilnej dohody snaží "zaistiť" vývoz ukrajinského obilia do Afriky. TASR informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.



"Vzhľadom na ruské vydieranie potravinami sa Ukrajina maximálne snaží získať podporu afrických krajín, aby boli za pokračovanie vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more," povedal tento týždeň hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.



Ide o tretiu Kulebovu návštevu v Afrike počas vojny s Ruskom. Tento týždeň tiež navštívil Rovníkovú Guineu, kde podľa svojich slov diskutoval o potravinovej bezpečnosti.



V rovnakom čase ako Kuleba cestuje po Afrike Rusko pripravuje v Petrohrade summit s africkými lídrami. Uskutoční sa vo štvrtok a v piatok a pravdepodobne ju poznačí ruské odstúpenie od obilnej dohody vyrokovanej Tureckom a OSN. Umožňovala aj počas vojny vyvážať do sveta obilie z ukrajinských prístavov cez Čierne more. Smerovalo aj do chudobných krajín v Afrike, kde obyvatelia hladujú.



Kremeľ oznámil, že na summite v Petrohrade bude mať príhovor 17 afrických hláv štátov.