Kuleba navštívil Srbsko, kde rokoval s prezidentom aj premiérom

Belehrad 13. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba spolu s prvou dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou navštívili v pondelok Srbsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Ide o prvú návštevu Kulebu v Srbsku od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Šéf ukrajinskej diplomacie sa v Srbsku pritom stretol s prezidentom Aleksandarom Vučičom a novým srbským premiérom Milošom Vučevičom, v ktorého vláde je niekoľko proruských ministrov. Dvaja z nich pritom čelia i sankciám Spojených štátov.



"Srbsko sa zaväzuje k rešpektovaniu medzinárodného práva a územnej celistvosti každého štátu, ktorý je členom Organizácie Spojených národov," uviedla po rokovaniach s Kulebom Vučevičova kancelária vo vyhlásení.



Zelenská si v nedeľu prezrela Belehrad v sprievode prvej dámy Srbska Tamary Vučičovej.



Srbsko síce odsúdilo inváziu Ruska na Ukrajinu, no odmietlo sa pripojiť k medzinárodným sankciám uvaleným na Moskvu a s Ruskom, ktoré je jeho tradičným spojencom, udržiava priateľské vzťahy.



Srbsko deklarovalo svoju neutralitu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pričom srbské úrady trvajú na tom, že ani jedenej zo strán konfliktu nedodávajú zbrane. Objavili sa však správy, že Srbsko cez tretie krajiny dodalo zbrane Ukrajine.



Kulebova návšteva je podľa AP znakom otepľovania vzťahov medzi Srbskom a Ukrajinou. Srbský prezident Vučič má pritom v pondelok po rokovaniach s Kulebom naplánované aj stretnutie s ruským veľvyslancom v Belehrade. Podľa AP chce Vučič týmto spôsobom zrejme kontrolovať prípadné škody, ktoré by stretnutie s Kulebom mohlo spôsobiť.



Vučič sa už trikrát na okraj medzinárodných konferencií neformálne stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Srbsko pritom Ukrajine poskytlo humanitárnu a finančnú pomoc.



Vučič roky tvrdí, že vedie neutrálnu politiku, v rámci ktorej sa snaží o vyrovnané vzťahy s Ruskom, Čínou, Európskou úniou i USA. Napriek tomu, že srbský prezident opakovane deklaroval, že jeho cieľom je snaha o vstup Srbska do EÚ, zdá sa že Srbsko sa pod jeho autoritárskym vedením približuje skôr k Rusku a Číne, píše AP.



Kulebova návšteva nasleduje po minulotýždňovej návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Belehrade, počas ktorej Srbsko a Čína podpísali dohodu o budovaní vzájomných vzťahov a zdieľanej budúcnosti.